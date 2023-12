Nagy hagyományra tekinthet már vissza a Pannon Oktatási Központ karácsonyi rendezvénye, már 12 éve annak, hogy először álltak a tehetséges diákok a közönség elé. Minőségi muzsikával, a Wesley-DaCapo alapfokú művészeti iskola művésztanárainak produkciójával kezdődött az idei gálaműsor, Kurina Laura (cselló) és Kolesznyicsenko Inna (zongora) adta elő Rolf Løvland: Song, from a Secret Garden, illetve Carlos Gardel: Tango című műveit. A konferanszié szerpét Pleszné Antal Ágnes szervezési és koordinációs igazgatóhelyettes vállalta magára.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Baráth Gyula nevelési igazgatóhelyettes köszöntője után Borgulya Zoltán igazgató tartotta meg beszédét, amelyben Pilinszky János: Hitünk titkairól című írásából idézett: „Ádvent: a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy „meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra – ami biztosan megjött. Télen: az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni – beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és „jogosabb” birtoklás se, mint szeretnünk azt, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi „meglepetés”, lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk. Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszentelése.”

A műsor folytatásában egy tehetséges diák kapoot lehetőséget a bemutatkozásra. Virág Lívia (fuvola) Christoph Willibald Gluck: Danse des Champs Elysées című művét adta elő Kolesznyicsenko Inna zongorakíséretével. Az este folyamán több irodalmi összeállítást is láthatott, hallhatott a közönség, amelyben Szentpáli Adél Emese, Kovács Panna, Gáspár Zoé, Kálmán Lilla, Barics Vivien, Fási Alexa, majd Molnár Melinda, Kovács Panna, Farkas Luca, Kálmán Lilla, Nyikos Anna, Vaskó Lilien, illetve Kun Júlia, Zemankó Hédi, Kovács Panna, Barics Vivien, Vranyák-Halász Csenge, Molnár Melinda, és Rauf Péter Pál állt színpadra három különböző műsoregységben.

Budai Ákos 7/a. osztályos tanuló ukulelén Pintér Béla: Gyere el a jászolhoz című dalát adta elő, zongorán közreműködött Talpai Tibor. Ez a műsorelem kivételes volt abban az értelemben is, hogy az egyik legidősebb volt diákjuk lépett színpadra az egyik legfiatalabb diákjukkal. Immár 7. tanéve működik a SzínlaPOK nevű színjátszókör az iskolában Dubai Péter művészeti vezetésével. A Mágus tanoncok kalandja című produkciót (természetesen a karácsony témakörében) a Pannon színjátszókör diákjai (Gönczi Kincső, Szentpáli Adél Emese, Szabó Lilian, Góczán Barnabás, Faragó-Székely Attila, Hornai Richárd) adták elő. Garda Zsófia szólóéneklésre vállalkozott, ő Conan Grey: People Watching című dalát adta elő. A spanyol nyelvet tanuló diákok egy közös énekkari darabbal készültek, Alvaro Soler népszerű dalát, a La Libertad-ot énekelték el, amihez Braun Szonja, Ignáth Panna, Theisz Zoé, Kerek Dorka, Zemankó Hédi, Uhrik Vanessza és Csonková Katica egy tüzes latintánccal járult hozzá.

Idén is megrendezték a „Tél és karácsony” címmel hagyományos rajzpályázatukat. A beadott alkotásokból válogatott kiállítást ismét a Bartók aulájában rendezték meg. A 7-8. osztályos kategória díjazottjai: I. helyezett: Palágyi Janka 8/a, II. helyezett: Kőhegyi Zsófia 8/a, III. helyezett: Kovács Emma 7/a. A 9-12. osztályos kategória díjazottjai: I. helyezett: Csapó Csenge 10/c, II. helyezett: Fink-Piros Hanna 9/b, III. helyezett: Badacsonyi Petra 10/c volt. Dicsérő oklevelet kapott: Varjas Liliána 10/c, Tóth Abigél 9/c, Balázs Zita 10/b osztályos tanuló. A díjakat a műsor szünetében Fehériné Hamucska Andrea tanárnő adta át az aulában.

A második felvonás első műsorszáma egy olyan táncos produkció volt, aminek a koreográfiáját maguk a táncosok készítették: Theisz Zoé és Kerek Dorka előadásának címe: Snowman volt. A 10/a osztály tanulói egy ünnepi jelenettel ajándékozták meg a közönséget, műsoruk címe Karácsonyi álom volt, amely Gönczi Kincső, Kun Júlia, Kálmán Lilla, Fási Alexa, Gáspár Zoé, Vranyák-Halász Csenge, Vaskó Lilien, Molnár Melinda, Papp Zoé Diána, és Tóth Zita Fanni ünnepi gondolataiból állt össze. Könnyűzenei duettet is hallgathatott a közönség, Rabi Vivien és Garda Zsófia Taylor Swift tizenkétszeres Grammy-díjas amerikai énekes-dalszerző slágerét, a Castles Crumblingot adta elő. Rabi Vivien is vállalkozott a szólóéneklésre, a Macskák című musical egyik betétdalát énekelte el, Beautiful Ghost címmel szintén Taylor Swift verziójában. A gálaműsor az iskola énekkarának műsorával fejeződött be. Az egész színpadot betöltő diáksereg a Fehér karácsony, a Last Christmas és az All i want for Christmas című dalokkal búcsúzott a közönségtől.