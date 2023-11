November 17-én, pénteken a Hip-Hop és a Trap áll a buli központjában. Ezen az esten a fellépők között felfedezhetünk dunaújvárosi arcokat, akiket már jól ismernek a város határain túl. Az ASAN Budapest dj’s és a Kaptár közös rendezvényén a lineup a következőképpen alakul: StackOne & Smalker, Kain, Ricky the Tricky, Ótvar Pestis, ASAN Budapest dj's. Összefoglalva, ami várható: Hip-Hop és trap az On The Low kiadó (OTL) néhány tagjával.

A Live Techno Tour, különböző, a techno műfajt élőben, szintetizátorokkal előadó (live-act) zenészeket felvonultató sorozat. Az első állomás a felújított, kiváló akusztikával rendelkező Kaptár Music Pubban lesz November 18-án, szombaton. A két fellépő egyike, aki kezdi a programot, Varju László. Ami pedig várható: "Dark Acid Live" című techno albumának bemutatója, 7db szintetizátor és számos effekt kütyü megszólaltatásával.

Másodikként Bernáthy Zsiga, a legismertebb hazai live-act művész lép a közönség elé, aki az acid house, techno, psy és breakbeat műfajok gazdag egyvelegében alkot. Pályafutása édesapjával közös Bernáth/Y & Son formációval kezdődött hosszú évtizedekkel ezelőtt. Egyenes ágon viszi tovább az atyai szellemi örökséget nem csak a zenében, hanem képzőművészeti és grafikus vonalon is. Manapság nagyszabású crossover project-eket is létrehoz, többek közt Pátkai Rozinával és a Honvéd Férfikarral. Ezen az estén az alábbi videóhoz hasonló produkció várható.

Videóklipje és a performansz videója is közismert, ikonikus dunaújvárosi helyszíneken készült, mert ipari jellegük jól illik a techno műfajhoz és ő is Dunaújvárosban lakik. A műsor saját szerzeményeiből áll, ha valaki csak hallgatná, akkor zeneileg techno DJ-szett-hez hasonlít, de sok szintetizátor megszólaltatásával jön létre, a színpadi megjelenés viszont koncert jellegű. Nemzetközi top szinten a Chemical Brothers, Orbital hoz létre hasonló koncerteket, azzal a különbséggel, hogy az ő dalaik műfajilag sokszínűbbek.