A képek elkészítésénél két hennaművész is közreműködött, mindketten, Isabelle Gimet és Hegedűs Gyöngyvér is részt vett a megnyitón, de csak utóbbi szólalt meg. Elmesélte, hogyan jött létre ez a munka, és azt is, hogy ők úgy találkoztak, hogy Isabelle maga is átesett a betegségen, és az ő kopasz fejére festett először henna mintákat, és ez az élmény volt a katalizátora, hogy elinduljon ezen az úton, amit azóta is jár. Modellje viszont beleszeretett a henna technikába, és ma már alkotótársak és barátok. Azt is elmondta, hogy ez a munka élete egyik legszebb és legmegrázóbb élménye volt, hiszen komoly műtéti hegekkel teli emberi testekre kellett valami szépet festenie. Nem elrejteni szerették volna ezeket a hegeket, hanem lágyítani a traumatikus hatást. A hennafestés hazájában akkor alkalmazzák a festést, amikor összejön a család, egy születés, esküvő, eljegyzés kapcsán. Ilyenkor minőségi időt töltenek együtt. Hasonlóan minőségi időt töltöttek el a képeken szereplő nőkkel is. Abban bízik, hogy ők is hozzá tudtak tenni ahhoz, hogy a súlyos betegséggel terhelt emberek egy kicsit jobban érezzék magukat. Ebben a rohanó világban az emberek lehetnek egymás orvosságai, vagyis ember embernek patikája. A képeken egyébként látszik, hogy ez a kilenc nő, aki vállalta, hogy a kamera elé áll, nagyon pozitív gondolkodású, sugárzik róluk a boldogság.