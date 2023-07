Így ennek megfelelően állították össze a dalokat, valamint Petőfi-átiratokkal Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák léptek színpadra. A templomkoncerten gyerekek szavaltak Petőfi verseket. A fesztivált támogatta a Petőfi Kulturális Ügynökség, amely a programból felvételt is közre ad majd – árulta el Gárdai Ádám, a Nemzetközi Gastroblues Fesztivál főszervezője.

Petőfi alakja a vasárnapi zárónapon is visszaköszönt, a hagyományos jótékonysági főzőverseny egyik kategóriájában ugyanis a forradalmár költő kedvenc ételeit várták a zsűritagok. Emellett díjaztak borral készült ételeket, borkorcsolyákat, halászleveket, egyéb ételeket, a legszebb főzőhelyet és közönségdíjat is kiosztottak.

Fotó: Molnár Gyula

De persze ahogy egész héten, úgy ehhez is minőségi zene dukált. A korábbi évekhez hasonlóan idén is ingyenesen látogatható volt az utolsó napon rendezett Kárpát-medencei Gastroblues Piknik, amelynek egyik leginkább közönségvonzó koncertje a Kormorán együttes fellépése volt. Zenélt a szekszárdi Blues Travel Bands, a Paks testvértelepüléséről, Zentáról érkezett az Old Skullz, a fővárosi Big Mouflon és a szintén erdélyi Titán is.

A hét folyamán többször megemlékeztek a tavasszal elhunyt Török Ádámról, így a klubkoncerteken és a szabadtéri programon is felcsendültek a Mini együttes dalai. Volt a fesztiválnak egy nagy hiányzója, Miller Anderson gitáros-énekes, aki eddig négy különböző zenekarral volt már a rendezvény vendége, és idén egy ötödik formációval lett volna jelen, ám a Woodstock fesztivált is megjárt zenész nem tudott fellépni.

Fotó: Molnár Gyula

Az ok prózai: lejárt az útlevelének az érvényessége, amire a reptéren hívták fel a figyelmét. Így tavaly a koronavírus miatt, idén pedig saját figyelmetlensége okán nem érkezett meg.

Minden más fellépő azonban hiánytalanul jelen volt, így ismét remek koncerteken szórakozhatott a közönség, soraiban az a keménymag, amely évről évre visszatér Paksra. Gárdai Ádám elmondta, hogy zeneileg és emberileg is jól sikerült a fesztivál. Egy nagy családi rendezvényhez vagy osztálytalálkozóhoz hasonlította az elmúlt hetet, amely összehozza az embereket, és mindig a viszontlátás örömével szolgál.

A közönség jóvoltából a jótékony célok is megvalósultak. A májusi sajtótájékoztatón, illetve a pénteki és a szombati borkóstolón,valamint a templomi koncerten mintegy egymillió forint gyűlt össze, amellyel ismét segíteni tudják Paks kárpátaljai testvérvárosát, Visket.

Révészné Hanol Erzsébet / teol.hu