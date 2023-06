Mark Wolynn: Örökölt családminták

Depresszió. Szorongás. Krónikus fájdalom. Fóbiák. Rögeszmés gondolatok. Vajon lehetséges, hogy e nehézségek gyökereit nem az életünk során átélt élményeinkben vagy az agyunk kémiai egyensúlyának felborulásában kell keresnünk, hanem a szüleink, a nagyszüleink, sőt, akár a dédszüleink történetében?

A bizonyítékok elsöprő erejűek. Az elmúlt néhány év során végzett tudományos kutatások alátámasztják azt, amit már régóta sejtettünk: a traumás élmények örökölhetők. Lehet, hogy az, aki az eredeti traumát elszenvedte, már meghalt, vagy a történet feledésbe merült, az emlékek és az érzések azonban tovább élhetnek. Bele vannak kódolva a génjeinkbe, és felbukkannak a mindennapi nyelvhasználatunkban.

Az örökölt családi traumák területének úttörőjeként Mark Wolynn több mint húsz éve végez terápiás munkát egyénekkel és csoportokkal. Örökölt családminták című könyvéből megismerhetjük módszerét, az alapnyelvezet feltárásán alapuló megközelítést. A diagnosztikai célú leltárkészítés révén feltárhatjuk a mindennapos szóhasználatunkban, a viselkedésmintáinkban és a fizikai tüneteinkben alakot öltő félelmeket és szorongásokat. A kötetben bemutatott technikákkal feltérképezhetők a generációkra visszakövethető élmények, a vizualizáció és a közvetlen dialógus eszközei pedig segítenek kiépíteni az utat, amelyen haladva helyrehozhatjuk az életünket és az egészségünket. Kideríthetjük, hogy a traumás örökségek hatása sokkal fontosabb szerepet játszik az érzelmi és fizikai egészségünkben, mint eddig gondoltuk. A szerző módszere lehetőséget nyújt olyan régóta fennálló nehézségek leküzdésére is, amelyek sok esetben ellenállnak a hagyományos terápiás és gyógyszeres kezeléseknek.

Mark Wolynn az amerikai The Family Constellation Institute alapítója és igazgatója. Számos pszichiátriai képzési központban, klinikán, kórházban és intézetben tanított. Cikkei az Elephant Journal és a Psych Central című szaklapokban, költeményei pedig a The New Yorkerben jelentek meg. Jelenleg a San Francisco-öböl közelében él. (Forrás: Líra)