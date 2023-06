David Grossman: Csak játszik velem az élet

David Grossman a transzgenerációs traumák természetét, történelem és egyéni sors összefonódását, a döntések visszavonhatatlanságát és a megbocsájtás erejét tárja az olvasó elé – morális ítélkezés nélkül, hitelesen.

„Tuvja Bruk a nagyapám volt, Vera pedig a nagyanyám. Rafael, Rafi, R. az apám volt, ezt már tudjuk. És Nina… De hát Nina nincs a képen. Ez egy ilyen család.” – írja Gili a jegyzetfüzetébe. Vera kilencvenedik születésnapjára azonban Nina visszatér a kibucba, ahol anyja euforikus örömmel, lánya, Gili dühösen és Rafi nem szűnő rajongással fogadja. Ezúttal, úgy tűnik, Nina nem akar elmenekülni: sürgősen tudnia kell, mi történt életének első éveiben. Azt akarja, hogy az anyja mondja el neki, mi történt, amikor mint fiatal horvát zsidó lány beleszeretett Milosba, a föld nélküli szerb parasztok fiába. És mi történt, amikor Milost a sztálinisták börtönbe zárták kémkedés vádjával. Tudni akarja, miért deportálták Verát Goli Otok szigetére, és miért hagyta el őt hat és fél éves korában. Vera, Nina, Gili és Rafi útra kelnek, és a válaszok nyomába erednek. A katartikus utazás Goli Otokra elsöprő erővel formálja át mindannyiuk életét.

David Grossman rádiós műsorvezető, forgatókönyvíró, regényíró és gyermekkönyvek szerzője. Jeruzsálem külvárosában, Sionban él. 1954-ben született, a 69 esztendős Grossman napjaink egyik legismertebb izraeli írója. Édesanyja Palesztinában született, édesapja viszont gyermekkorában került Lengyelországból Izraelbe. Az irodalom megszerettetésében nagy szerepet játszott a buszsofőrként, majd könyvtárosként is dolgozó apa: „Rengeteg dolgot adott nekem, de a legnagyobb ajándéka Sólem Áléhem volt” – vallotta Grossman. (Aléchem zsidó vallású, jiddis nyelven alkotó orosz író. Tóbiás, a tejesember című írásának musicalváltozata, a Hegedűs a háztetőn a legsikeresebb angol nyelvű darab a kelet-európai zsidóság életéről.) David Grossman a Jeruzsálemi Egyetemen végzett filozófiai és drámatanulmányai után az Izraeli Rádió szerkesztő-műsorvezetőjeként dolgozott. Számos novellát, esszét, regényt, gyerekkönyvet és színdarabot írt, s készített interjúkötetet is. Több mint 36 nyelvre lefordított könyveit Amerikától Németországon át Nagy-Britanniáig megannyi irodalmi díjjal jutalmazták. Műveire jellemző a forrongó Közel-Kelet, a háború árnyékában élő emberek problémáinak erőteljes visszaadása. A világ végére című regényének története is az izraeli–palesztin konfliktusba van ágyazva. David Grossman maga is megtapasztalta a háború borzalmát: három gyermeke közül az egyik harcban vesztette életét. (Forrás: Scolar)