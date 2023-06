Szólt a kecskeduda szombaton a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban, mielőtt Herczeg Attila, a vetélkedő szervezője és motorja (aki maga is gyerekkórusban énekelt egykor) szólt az intézmény nagytermét betöltő megjelentekhez. Beszédében Kodály Zoltánt is idézte: „A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható.” Például ez is az alapja annak, hogy zenepavilont épített Rácalmáson, és ezt a kórusversenyt is útjára bocsájtotta.

Fotó: Laczkó Izabella

A zsűri elnöke, Birinyi József népzenész, népzenekutató, a Hungarikum Szövetség alapító tagja, elnöke, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) társelnöke, a hangulatot megalapozandó egy kiadós és lenyűgöző alaposságú hangszerbemutatót tartott, amelynek első darabja a bevezetőben említett duda volt. „Aki dudás akar lenni. Pokolra kell annak menni, Ott vannak a jó nagy kutyák, Abból lesznek jó nagy dudák." – idézte fel a dal szövegét, és mindjárt meg is mutatta, hogyan néz ki egy kutyából készült duda. Kevesen láttak hasonlót. A folytatásban sok adoma és alapos, néha még a készítés módszertanát is érintő, humorral átitatott ismertető kíséretében előkerült a nádduda, vagy nádsíp, a Rákóczi tárogató, a kuruc, vagy reform tárogató, két, különböző anyagból készült tilinka, vagy tilinkó, a hosszú furulya, a bolgár kaval (középkori hangulatot idézve), az észak-afrikai bambusznádból készült doromb, egy vietnámi doromb, egy cseresznyefából készült doromb, valamint egy késből készült doromb. A hangzó szerszámok sorát a testhangszerekkel zárta, olyanokkal, mint a taps, a koponyacimbalom, fogcimbalom, a szájbőgő, és végezetül a legjobban ismert, az ének. A bő félórás hangszerbemutató alatt kiviláglott elképesztő mélységű ismerete a témában, és hozzá kell tennünk, ezek a hangszerek nem csak előkerültek, de meg is szólaltatta őket. Már önmagában ez is elképesztő teljesítmény, de ha belegondolunk, hogy gyűjteményében 1370 hangszer sorakozik, már csak a tisztelet hangján tudunk szólni róla.

Fotó: Laczkó Izabella

Az első Aranyalma kórusversenyre öt kórus jelentkezett, a nagyvenyimi Fontana Női Kar, a mezőtúri Vivace kamarakórus, a Bölcskei női kar, kiegészülve a dunaföldvári Annamatia Női Kar tagjaival, a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium Vegyeskara, és a Rácalmási Glória Kamarakórus. A versenyprogramban minden kórus három darabot adott elő, amelyből az első egy népdal volt, a másik kettőt a kórus szabadon megválaszthatta. A Fontana műsora Kodály Zoltán: A 124. genfi zsoltár (Az Izráel...), Alta Trinita beata (ismeretlen szerz. XV.sz. Italy), Bárdos Lajos: Tisza partján volt, a Vivace műsora: Evening rise (indián népdalgeldolgozás), Purcell: Nunc dimittis, Bárdos Lajos: Este van már, a bölcskeiek választása a Bárdos Lajos: Falu végén van egy ház, Felix Mendelssohn Bartholdy: Búcsú az erdőtől, Gárdonyi Zoltán: Jere bé Violám összeállításra esett, a székesfehérváriak repertoárja: Joseph Barnby: Sweet and low, Seiber Mátyás: 3 képtelen történet, Karai József: Vidám nóta volt, míg a rácalmásiak a Bárdos Lajos: Szőlőhegyen körösztül, Gordon Young: Alleluia, Calvin Carter-James Hudson-Robert Sund: Good night, well it’s timet to go programot adták elő. Összességében elmondható, hogy minden nevezett kórus magas színvonalon teljesített, kifejezetten kellemes élményt nyújtott a nézőtéren ülők számára a több órán át tartó nemes vetélkedés. A zsűrinek – ahogy az rendszerint lenni szokott – nem volt könnyű dolga.

Fotó: Laczkó Izabella

Birinyi József mellett Pálinkás Tiborné, a Rácalmási Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke, a helyi Manóvár Óvoda és Bölcsőde vezetője, Pocsai Mária, a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium ének-zene, matematika szakos tanára, a Dunaújváros Érdemes Pedagógusa és a Pro Cultura Intercisae-díj tulajdonosa, a Quintia Zenekar tagja, Kurucz Gergely Pro Cultura Intercisae díjas karnagy, a Dunaújvárosi Vegyeskar társkarnagya, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház zenei vezetője, valamint Balogh Zoltán András, a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola fúvós tanára, karnagy, mestertanár, zeneszerző hozta meg a végső döntést. Ennek értelmében a kórusverseny győztese a Vivace Kamarakórus (Mezőtúr) lett, ők vihették haza az az Aranyalma Díjat, Szügyi Szilvia keramikus alkotását. A zsűri döntése alapján az esemény legszebb dalát, Seiber Mátyás: 3 képtelen történet című darabját a Teleki Blanka Gimnázium kamarakórusa (Székesfehérvár) énekelte. Minden néző találhatott a székén egy papírból készült aranyalmát, ezzel szavazhatott arra, ki viheti haza a közönségdíjat. A legtöbben úgy gondolták, hogy a Rácalmási Glória Kamarakórus érdemes erre.