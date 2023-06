Péntek Klára, a Puxínpad vezetője, egyben a Q-darts rendezője elmondta, hogy e fellépés egyben darabtemető is, hiszen a következő tanévben már egy új előadáson dolgozik a diákszínjátszók közönsége.

Mint arról lapunk is beszámolt már korábban, a Q-darts szép sikert könyvelhetett el májusban. Az Abán rendezett Regionális Diákszínjátszó Találkozón a szakmai zsűri – a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház színházi nevelési szakembere, Gyevi-Bíró Eszter, illetve Bagossy László, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének nyugalmazott vezetője – is méltatta az előadást, amely végül ezüst minősítéssel térhetett haza. Szabó Noel pedig a legjobb férfialakítás díját is átvehette.