Sharon Stone: Kétszer élni, mi lehet ennél szebb

Sharon Stone a világ egyik legismertebb színésznője volt, amíg egy masszív agyvérzés nemcsak az egészségét, de a karrierjét, a családját és a világhírnevét is le nem rombolta, és elvitte a vagyonát is.

Ebben a memoárban elmeséli, hogy milyen erőfeszítéseket tett, hogy újra felépítse az életét, és elmondja, hogyan jutott el a teljességhez és az egészséghez.

Egy olyan iparágban, ahol nem létezik a kudarc fogalma, egy olyan világban, ahol túl sok hangot némítanak el, Sharon Stone-nak volt ereje visszatérni, volt bátorsága hallatni a hangját és akarata, hogy világszerte pozitív változást hozzon nők és gyermekek életébe.

Közvetlenül és egy személyes beszélgetés őszinteségével beszél kulcsfontosságú szerepeiről, az életére döntő hatást gyakorló barátságairól, legkeserűbb csalódásairól és legnagyobb sikereiről.

Feltárja, hogy követte a traumákkal és erőszakkal teli gyermekkorát egy olyan szakma, amiben a pénz és a csillogás örve alatt sok tekintetben ugyanazok a visszaélések folynak. Leírja, hogy találta meg az erőt és az élet értelmét a gyermekeiben és a humanitárius törekvéseiben. Végül megosztja velünk, hogyan küzdötte vissza magát, hogy ne csak a számára fontos igazságot találja meg, de a családja összebékülését és szeretetét is.

Sharon Stone nemcsak szépsége és tehetsége, de őszintesége és amiatt is a címlapokon szerepelt, mert nem volt hajlandó „beállni a sorba”, és a memoárja pontosan ezek miatt olyan átütő.

A Kétszer élni, mi lehet ennél szebb a megsebzetteknek és a túlélőknek is szól.

A nők erejének és rugalmasságának a dicsőítése.

Számvetés és felhívás a harcra.

Bizonyítéka annak, hogy sosem késő felemelni a hangunkat és kimondani, ami a szívünket nyomja.

„Nem az a tipikus hollywoodi önéletrajz. Brutálisan őszinte, féktelen és feltárulkozó.”

– írja a kötetről O, The Oprah Magazine hasábjain. Forrás: Líra