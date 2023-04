Bősze Ádám stand-upja

Mindegy is, bizonyos, hogy az járt jól, aki a szombat estét az evangélikus templom padsoraiban töltötte, aki pedig nem, az bánhatja, és lesheti a következő alkalmat. Már önmagában a lassan védjegyévé váló piros cipőben a közönség elé álló Bősze Ádám stand-upjaként előadott fel- és átvezető blokkok önmagukban is megérnek egy misét, ezek nagyon mély elkötelezettségről árulkodnak a komolynak mondott, de inkább klasszikus zene iránt. Persze ezt a stand-upot ne olcsó poénok puffogtatásával tessenek elképzelni, olyanok adják az alapot, mint Ion és Szókratész párbeszéde például, amelyből kiderül, hogy a közönség ugyanolyan fontos része az isteni élménynek, mint a szerző vagy az előadó. Érezhető, hogy ő maga is nagyon, de nagyon szeretné, ha a koncerttermek minél többször, minél több helyen megtelnének, és a közönség az élmény hatása alatt mosolyogva távozna a hangversenyekről. Ahogy a dunaújvárosiról is a szombat esti publikum. Indoklása egyszerű, de támadhatatlan: Ahhoz, hogy a muzsikát élvezni tudjuk, szükség van az értő előadókra, a kotta, a leírt dallam önmagában még nem élvezeti faktor. Ám amikor ezek az istenáldotta tehetségek átszűrik magukon, hozzáadva személyes érzéseiket, akkor valami különleges helyzet, állapot, élmény jön létre. Valójában megismételhetetlen.

Két ráadás után

Ezúttal három előadót kínált az alapítvány koncertje, a fentieknek megfelelően egyikük Kiss Péter volt, mellette Török Ákos (zongora) és Nagy Tünde (hegedű) kapott lehetőséget, amivel éltek is, együtt és külön-külön is elvarázsolták a közönséget. Kicsit sajnáljuk, hogy ide nem Kiss Péter középiskolai barátja, Sterner András (klarinét) érkezett, de jó esélyünk van az ő fantasztikus játékát is elcsípni majd valamelyik baracsi eseményen.

Kiss Péter nagyot vállalt rögtön az elején, Bach D-moll toccata és fúga című műve azok számára is ismerős, akik nem rendelkeznek túlságosan elmélyült komolyzenei tudással. Ráadásul ezt a darabot nem harmonikára optimalizálva írta a szerző. Magasan volt a léc, de megugrotta. Talán annak is köszönhetően, hogy már a bevonulását is ováció övezte.

Hasonlóan magasra állította a mércét a húszas éveinek elején járó Török Ákos is, aki Beethoven egy késői darabját, az Esz-dúr szonátát választotta, és igyekezett visszaadni azt az életigenlő hozzáállást, amit az akkor már hallását elvesztő komponista papírra vetett, valamint a szerző menüettre keresztelt himnuszát. A közönség reakciójából ítélve is megállapítható, sikerrel vette az akadályt. Edvard Grieg c-moll szonátája zárta volna az estet Nagy Tünde elképesztően dinamikus, érző, mélyen átélt hegedűjátékával és Török Ákos zongorakíséretével, de a közönség nem tudta elengedni a fiatalokat. Két ráadás is kellett hozzá, hogy a bő másfél óra után megbékéljenek azzal, több ebbe a koncertbe már nem fért bele.