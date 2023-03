Vi Keeland: A kemény főnök

„Merrick Crawfordot az állás­interjún ismertem meg. Pontosabban húsz perccel korábban, amikor berontott a próbafülkémbe. Egy szál melltartóban veszekedtem a jóképű szemétládával, ezért amikor rájöttem, hogy ő lehet a jövendőbeli főnököm, megrémültem. Ő azonban nem ismert meg. Vagyis csak azt hittem...

Fel sem merült, hogy megkapom az állást, mégis jött egy e-mail, s behívtak a második fordulóra. Elmentem, mert tudnom kellett, hogy a katasztrofális kezdés után miért számítok még jelöltnek. Kiderült, Merrick csak azért akart alkalmazni, hogy lássa, ahogy kudarcot vallok. Csakhogy én nem adom meg neki ezt az örömet. Ám arra nem gondoltam, lesz olyan, amit majd élvezetesnek találok a Crawforddal való kapcsolatomban...”

Vi Keeland, a New York Times, a Wall Street Journal és a USA Today bestsellerszerző könyvei több millió példányban keltek el világszerte. Most egy olyan munkahelyet mutat be nekünk, ahol izzik a levegő, és vágytól elfúló sóhajok szűrődnek ki az irodákból.

„Egyszerűen mindent imádtam benne” – írja a könyvről a Cat’s Guilty Pleasure.

„Csodálatos karakterek és fordulatos történet” – így összegzi véleményét a Brunette könyves magazin kritikusa.

„Vi Keeland az egyik legjobb romantikusregény-író” – állítja a The Lushy Reader cikke.

(Forrás: Bookline)