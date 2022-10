Messze földön híres a baracsiak bátorsága. Különösen, ha a hagyományőrzésről van szó, dacolnak az esővel is. Náluk mennyire tölt be mindennapi szerepet a népi szokások rendszeres megjelenítése, a hagyományok továbbéltetése? Kérdésünkre Várai Róbert polgármester válaszolt, aki családostul vett részt a rendezvényen.

Lovas kocsikázás is szerepelt a délutáni programban Fotók: Horváth László

– Alapvetően nagy fontosságú az életünkben. Annál is inkább, mert amikor a néptánc­oktatás elkezdődött, akkor már kötődtünk a hagyományokhoz. Ahol most vagyunk ennek a folyamata, hogy van kihez szólnunk egy-egy jeles nap megünneplésekor. Elsősorban ilyenkor a témában napi szinten jártas néptáncosainkhoz fordulunk, valamint a lakosainkat is megszólítjuk, mint interaktív közösséget.

A régi pásztorruhák közül egy subát Dima Miklós öltött magára

Újra hagyománnyá szeretnénk tenni, és ez már a második Mihály-napi rendezvényünk, ahova szerencsénkre ezúttal is szép számban érkeztek érdeklődők, résztvevők. Szent Mihály napja nemcsak népi ünnep, hanem egyházi is. Érzésünk szerint ebből a szempontból kissé elfeledett Mihály arkangyal.

Czuppon Péter a csikós szűr bevarrt ujjáról kérdezte a baracsiakat

Valahogyan kiesik a tudatmezőnkből. Egész hétre rossz időt mondtak, ennek ellenére itt most süt a nap. Talán Mihály is érzi, mennyire ápoljuk a hagyományt, így megtisztel bennünket ezzel a szép idővel. A néphagyományi részt illetően a Mihály-naphoz kapcsolódó szokások erősen kötődnek a falusi élethez, szerves része volt annak.

Zsíros kenyér és ital is várta a Szent Mihály-napon résztvevőket

Igaz, ma már nem annyira a régi értelemben, de mindenképpen tartható például a számadás, mivel magunk is számba vehetjük, mennyi minden történt az év eleje óta eltelt időszakban – hallottuk a többi közt Várai Róbert polgármestertől.

Pákolicz Csaba, Sebestyén Tamás és fia Szabolcs rakta a máglyát

A folytatásban Czuppon Péter tartott ismertetőt a Szent Mihály-napi népi szokásokról. Majd a baracsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítségével megrakott máglya körül tánccal, szalonnasütéssel és beszélgetéssel telt az esti sötétségbe hajló, hangulatos rendezvény.

Farkas Dávid csikós ostorcsattogtató bemutatót tartott – igazán különleges volt