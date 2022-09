Mezőfalva - Minden évben ez a helyszín szolgál kiindulópontként, hiszen mi is lehetne más autentikusabb pontja a településnek, mint a régi falusi életet bemutató múzeumház. Korábban már megszokhattuk, hogy a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében valósul meg a program, de most a mezőfalvi néptáncosok ragadták magukhoz a szervezés karmesteri pálcáját, és invitálták hangos mulatságra a falu lakóit. Az esőtől tartva ezúttal nem volt táncbemutató a tájháznál, így hamar kocsira, lóhátra pattantak a résztvevők. Díszes népviseletbe öltözött leányok, legények foglaltak helyet a kocsikon, és szapora ostorcsattogtatás, valamint víg éneklés közepette indultak neki a falu utcáinak. A sok megállóval tarkított kanyargás késő délután fejeződött be a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán.

Finom falatok, jóleső itókák várták a szüreti sokaságot



Persze senki ne gondolja, hogy addigra éhen vagy szomjan haltak a menet résztvevői. Számtalan utca kereszteződésében kínálták őket jóféle italokkal, finom süteményekkel. Évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a szüreti menet útvonala iránt, mert sokan szeretnék vendégül látni a tarka forgatagot, és hát nem utolsósorban követni a csodálatos táncosbemutatókat, a szüreti báli invitálót. Az események sodrában kérdeztük Czuppon Pétert, a táncosok vezetőjét az idei rendezvényről.

Kicsik és nagyok díszes népviseletbe öltöztek



– Tavaly már megfogalmazódott, hogy nemcsak bemutatókon, néptáncos eseményeken láthatjuk fiataljainkat és természetesen az idősebbeket is szépen felöltözve népviseletbe, hanem mindennapi életünk ünnepi vagy egyéb rendezvényein is. Népi szokásaink megőrzése, éltetése ma ugyanúgy szerves része társadalmunknak, a jelenkor kultúrájának. Azt látom itt a gyerekeken végignézve, hogy szívesen vesznek részt ezeken a programokon, amelyekre szerencsére a szülők is elkísérik őket. Később pedig már önálló életet él az igény, amit fiatalabb korban elültettünk. Fontos, hogy ez így, közös akarattal működjön. Mezőfalván nagyjából tíz éve dolgozunk ezen, és ahogy látható a résztvevők létszámán, talán nem sikertelenül – hallottuk a fő szervező szavait.

A mezőfalvi szüreti felvonulás bállal, tűzijátékkal és nótás fellépőkkel ért véget.