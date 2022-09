Második alkalommal jegyez kötetet a szerző a neve alatt, és mint a beszélgetés vége felé kiderült, már alaposan benne van a harmadik munkálataiban. A bemutatót moderáló Gyöngyössy Csaba már rög­tön az elején leszögezte, a következő órában vajmi keveset fogunk megtudni a kötet tartalmából, ugyanis nem szeretnék „elspilerezni” a sztorit, ennél fogva egy sejtelmes, különféle sajátságokra fókuszáló kedv­csináló tanúi lehettek a jelen lévő irodalomkedvelők. Az hamar kiderült, hogy a cím már több mint tíz éve ott motoszkált a szerző agyában (egy zenekar, az Infected Mushroom nevével játszadozva), ám soha nem társult hozzá a megfelelő történet, bár sok szöveg indult már ezen cím alatt. Egészen egy utazásig, amikor is azt látta, hogy folyamatosan fekete autók haladnak el mellettük. Ott beindult a folyamat, megszületett lényegében az indítómondat is. Ami nem kis dolog, hiszen egy regényben két dolog igazán nehéz az író szerint, elkezdeni, és befejezni. Pusztán véletlen egybeesés viszont, hogy éppen a pandémia idején íródott a mű, a kettőnek semmi kapcsolódása nincs.

A beszélgetésből kiderült, hogy szinte készre írja azonnal a szöveget – ezt is nagyjából fél év alatt készítette el –, és a saját belső szűrője mellett egy kontrollcsoport is elmondja a véleményét az olvasottakról, akikre hallgat. No meg persze ott van a szerkesztő is, akivel hosszasan finomítanak a végeredményig.

Gyöngyössy Csaba a Black mirror című sorozattal való hasonlóságot is felfedezett a kötetben, aminek a vezérszálát egy mobiltelefonon terjedő vírus adja, ami megváltoztatja az embereket. Böszörményi elmondta, hogy az ötletet a Pokemon Go nevű mobilos játék inspirálta. Az Infected Monstrum is egy ilyen telefonos játék, csak itt embereket kell lefényképezni, akik a telefonban avatarok lesznek, akiket fejleszteni kell, ezzel pedig maga az ember egyre jobban gyengül. A szerző nagyon sok szereplővel operál, akiknek sokszor elenyésző a szerepük, ennek pedig az az oka, hogy a főszereplő maga a város, ahol a történet játszódik, a szereplőket a város hozza létre. Elárulta, a város lényegében az ő belső világa, és messze nem véletlen, hogy eléggé hasonlít Dunaújvárosra.