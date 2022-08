Dunaújváros - A nulladik pályáról indult, mégis szép utat bejárt, nagy mester volt. Aki nemcsak művészetével, hanem a szakköreivel, nevelő munkájával is maradandót alkotott. A Bartók aulagalériájában szeptember 6-án 17 órakor nyíló kiállítás Kosztolányi Györgynek állít emléket az életműve bemutatásával.

A közelmúltban elhunyt művész Kulcson született, de sokáig élt Dunaújvárosban is. Majd amikor visszavágyott a vízpart mellé, ismét szülőfalujába költözött, és ott kezdett alkotni. Elmondása szerint már nyolcéves korában ecsetet ragadott, és Munkácsy festményeit másolta. Mégis gimnázium után esztergályosnak tanult, csak később kezdte autodidakta módon képezni magát. Végül a tehetség utat tört, és képzőművészként nagy ívet futott be pályája. Ugyanakkor mindvégig megmaradt gyakorlatias gondolkodása és fém­ipari gyakorlatából adódó, plasztikáiban megfigyelhető strukturált térlátása is. Tagja volt a vasmű égisze alatt működő Amatőr Képzőművészeti Stúdiónak, majd az Ötök festőcsoportnak (Fodor Jánossal, Kohl Jánossal, Rozsnyai Sándorral és Pats Józseffel), a Skicc Művészeti Egyesületnek, valamint évtizedeken át az Újpart Képző- és Iparművészek Egyesületének.

Jellemzően olajfestéket használt a kezdetektől fogva, hála nagybátyjának, aki megajándékozta egy festékkészlettel az akkor még csak szárnyait bontogató művészpalántát. A portréfestészete különösen kiemelkedő. Több mint szívesen dolgozott karakteres arcok megformálásával. Úgy tartotta, hogy mindaddig csak vázlatos képmás a festmény, amíg a tökéletes szem megfestésével bele nem költözik a lélek. Híres aranykora számos nagyszerű alkotást eredményezett. Egyedi stílusa könnyen beazonosítható, sajátos vegyes technikája a kézjegyévé vált. Mindig szívesen foglalkozott a festészet iránt érdeklődő, festeni vágyó lelkes amatőrökkel. Művészetre, emberségre, megértésre és elfogadásra is tanított. Nevelőmunkájával is maradandót alkotott.

Kosztolányi Györgyre emlékeznek majd a Bartók kamaraszínházban megrendezett kiállítás megnyitóján, Jobb Gyula, Kulcs település polgármestere és Rizmayer János, a művész barátja.