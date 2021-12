Mátyás fiának a szlavón báni cím eléréséért is komoly harcot kell vívnia, miközben folytonos támadások érik. Meghiúsul a milánói hercegnővel a még Mátyás életében pro forma megkötött házassága, mert ez a kérdés is nemzetközi politikai küzdelmek színterévé válik. Ulászló mellett a külföldi hatalmak is aktív szerepet játszanak ebben.