Gyerekfejjel olyan hihetetlennek tűnt, hogy egyszer a szüleink, nagyszüleink is voltak gyerekek, pedig mindig meséltek a régi időkről, az élményeikről, amit szerettem is hallgatni. Ma már én is szülő vagyok, és bizony minden gyerekkori kalandomat lelkesen osztom meg a kislányommal, például hogy hol játszottunk, melyik volt a Deák Ferenc utca legjobb búvóhelye, merre tekertünk a Weineren a biciklis bandánkkal vagy éppen hogyan esett le a fáról a lakótömb rosszcsontja. Ő pedig ugyanolyan kíváncsisággal hallgatja a sztorijaimat, mint ahogy annak idején én is.

Fiatalon még nem nagyon gondoltam bele, apaként viszont már megértettem, hogy a szüleink élménybeszámolói céltudatos tanítások voltak: ha nem is vettük észre akkor, de a történeteikkel együtt szépen-lassan átadták nekünk a saját tapasztalataikat és a bölcsességüket.