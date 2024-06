Szurkolás - közösen 53 perce

Adonyban minden asztal foglalt

Javában tart Németországban a labdarúgó Európa-bajnokság. A magyar szurkolók is Eb-lázban égnek. És nemcsak a helyszínen, és nemcsak itthon a nagyobb városokban, hanem a kisebb településeken is. Ezt tapasztalhatjuk Adonyban is. A kisvárosban az Eb-központ a Park presszó.

Agárdy Csaba Agárdy Csaba

Fotó: amatőr A képen Holentoner János, aki német aranyérmet vár az Eb-n

Ez nem véletlen, hiszen a Park üzletvezetője, dolgozói mind nagy sportbarátok. Az üzletben nemcsak a labdarúgó-mérkőzéseket tekintik meg közösen a vendégek, hanem minden más jelentős sportesemény végig követhető, és nemcsak a televízión keresztül, hanem egy nagy méretű kivetítőn is. Kovács Benjámin, a Park egyik felszolgálója kérdésünkre elmondta, év közben Fradi kocsmaként működnek, de minden drukkereket szívesen látnak, ilyen jelentős eseménykor klubhovatartozás nélkül eggyé forrnak a szurkolók. Ezt tapasztalhattuk a szombati Magyarország - Svájc mérkőzésen is. A drukkerek közül volt, aki szurkolói pólóban érkezett, volt, aki az asztalát magyar zászlóval díszítette, és azt talán mondani sem kell, hogy a Himnusz felcsendülésekor mindenki talpig vigyázzba vágta magát, és énekelt. Azt biztosra vehetjük, hogy a Németország – Magyarország találkozón még jobb lesz a hangulat a szurkolói „zónában”, hiszen Kovács Benjámintól tudjuk, a szerdai meccsre már szombaton délelőtt minden asztalt lefoglaltak a labdarúgás szerelmesei. Fotó: amatőr A képen Kovács Benjámin sörcsapolás közben. A magyar csapat szereplését illetően az adonyiak derűlátók, de azért óvatos duhajok is. Holentoner János törzsvendég a Parkban. Ő el tudja képzelni, hogy a magyar válogatott a meglepetés csapata lesz a kontinenstalálkozónak. Összességében német aranyérmet vár és azt, hogy a mieink a csoportjukból továbbjutnak. Hogy lesz e továbbjutás, avagy sem, arra szerdán valamelyest választ kaphatunk, hiszen pontszerzés esetén arra mindenképpen megmarad a remény, hogy a legjobb harmadikak egyikeként továbblépjen válogatottunk a csoportjából. Egy biztos, szerdán este az adonyi Park presszó közönsége is okosabb lesz az esélyeket illetően.

