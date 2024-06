A mezőfalvi Marcell ugyan most Münchenben él, de tanulmányait a dunaújvárosi Sándor Frigyes zeneiskolában kezdte, Juhos Melinda növendékeként. Most a jövő hónap közepén esedékes BA diplomakoncertjének anyagát mutatja meg Dunaújváros és a környék közönségének, amely átfogja a zenetörténelem különböző korszakait. A közönség elsőként a romantikus zene nagy alakja, korszakát nagyban befolyásoló Cèsar Franck egyik utolsó monumentális orgonaciklusából, a „Le trois chorals”-ból a második, h-moll korált hallhatta. Az orgonaciklus 1890-ben íródott, ami egyben a zeneszerző halálának éve is, tehát ez a mű a szerző utolsó alkotásai közé tartozik, amit mély, bölcs karaktere és rendkívül komplex, polifonikus struktúrája is tükröz. A darab egy nagyon komplex és fizikálisan is nehéz feladat. A közel 15 perces mű annak ellenére, hogy több, mint száz évvel ezelőtt íródott, hordoz néhány kortárs zenei stílusjegyet is. Nem véletlen, a fiatal muzsikus vonzódik a kortárs zenei világhoz. A második produkcióban ez markánsan tetten érhető volt.

Másodikként ugyanis Kalevi Aho „Black Birds” című, 2. szonátájából játszott az ifjú művész. Ebben a szonátában a szerző elsősorban a harmonika hangszínvilágát próbálta felfedezni és megmutatni egészen a végletekig elmenve. Technikailag ez a darab is a végletekig megterheli az előadót, a legnagyobb érzékenységet és a hangszer szuverén kezelését követeli meg. A hangszínvilág új távlatainak keresése során Aho nem annyira a speciális effektusokhoz folyamodott, amelyek száma valójában kissé korlátozott, hanem inkább az akkordikus hatásokhoz és a különböző szerkezetek kombinálásához. Nem is annyira a feketerigók hangzását kellett keresni a darabban, hanem inkább egy szürreális álomként kell elképzelni, amelyben előkerülnek madarak is. Ez a mű már tényleg csak a mélyen zeneértőknek való, de nyilván érthető, miért szerepel egy diplomakoncerten. A közönség ennek ellenére kitartó tapssal értékelte a teljesítményt.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A hangversenyt Wolfgang Amadeus Mozart f-moll fantáziájával folytatta, ami már sokkal kellemesebb volt a hallgatóság füleinek. Ez a Mozart darab egy kései mű, ahol visszaköszönnek Mozart jellegzetes fordulatai. Emellett számos stilisztikai hasonlóságot felfedezhetünk a barokk korszak, például Johann Sebastian Bach orgonadarabjaival. A templomi közegben és akusztikában kissé úgy hatott, mintha egy orgonakoncerten lettünk volna. A záró produkció egy barokk mű, Jean-Philippe Rameau „Gavotte et six doubles” című csembalóműve kerül előadásra. A mű elején egy téma szólal meg, amelyben a gavotte tánc stílusjegyei fedezhetők fel, ezt követi hat variáció erre a visszatérő témára. Ez a barokk darab már nagyon is kedves volt a közönségnek, nem könnyen engedték el az előadót.