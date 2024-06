Mióta világ a világ, azok, akik tehetősebbek voltak, támogatták a művészeteket és a kultúrát. Ha nem lettek volna például a Mediciek szegényebbek lennénk számos világhíres alkotással. Persze erre Ordas István, ha ezt olvassa elmosolyodna, mert azért a túlzás, az túlzás, még ha a hasonlat jól is esik az embernek.

De maradjunk a tényeknél. Ordas István hosszú évek, mit évek, évtizedek óta gyűjti a kortárs képzőművészet alkotásait, ezen belül a dunaújvárosi képzőművészek munkáiból egy több mint négyszáz darabos gyűjteménye állt össze, amelyből jelenleg már 68 van a falakon.

Az pedig már-már legendaszámba megy, hogy ő az a mecénás, aki azért keményen tud alkudni a mesterekkel, mert azért vallja, hogy a pénzt nem csupán megkeresni kell nagy-nagy odafigyeléssel, hanem elkölteni is hasonlóképpen.

Az impozáns gyűjtemény a városunk kezdeteitől egészen napjainkig dokumentálja azt, amit és ahogy láttak és éreztek az alkotók. Így nem csupán művészeti alkotásokat találunk a galériában, hanem kordokumentumokat.

A Dózsa György út kollégiumokkal szembeni egyik négyemeletesnek a pincéjében rendezte be Ordas István a kiállítótermét. Mi lenne stílusosabb ehhez a múltidézéshez, mint egy légópince, ahová háború esetén el lehetett volna menekülni.

Most ez a helyiség több száz négyzetméteren izgalmas kalandozásra ad lehetőséget. S ehhez csak ráadás a tulajdonos tárlatvezetése is, aki személyes élményeivel fűszerezi a képek, a szobrok, a kisplasztikák bemutatását.

Kortörténet, történelem és művészet, ahogy ő látja, ahogy ő meséli. Éppen ezt szerettem volna bemutatni azzal, hogy - csak úgy - a telefonkamerájával rögzítettem, hogyan és mit mesél miről...A felvétel nem is akar film lenni, sokkal inkább amolyan legális kukkolás, hogy más is lássa azt, amit én láttam, ahogy azt én láttam, hogy kedve legyen arra, hogy saját szemével is meggyőződjön minderről. Kedvcsináló arra, hogy a saját fülével akarja hallani az anekdotákat a már homályba hulltakról, vagy a még ma is élőkről, akik kezük nyomán örökké valóvá tették azt a világot, amit megéltek.