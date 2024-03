Mint már arról hírt adtunk, a középiskola ezen a héten egy háromnapos szakmai rendezvénnyel szolgált a diákjai számára. A MOL termelési szervezetének és a karbantartói feladatokat végző Petrolszolg Kft. munkatársai a szerdai látogatásuk során a MOL Dunai Finomító termelés, karbantartás és logisztika területén elérhető szakmai karrierutakról beszéltek a fiataloknak.

Balla Ágnes, a stratégiai oktatási kapcsolatok szakértője elmondta, a vállalatcsoport számára kiemelten fontos a megfelelően képzett utánpótlás. A vállalat a szűken vett százhalombattai térségben több iskolával működik együtt. A tágabb régióban azonban a Dunaferr Technikum megkerülhetetlen intézmény, hiszen több olyan szakmában képezi a fiatalokat, amelyekre a vállalatcsoportnak is szüksége van.

Söjtöriné Mészáros Réka, a Képzési Központ MOL vezetője kiemelte, a Dunai Finomító területén több szervezet is működik, amelyeknél mintegy ezerötszáz kékgalléros dolgozói állomány utánpótlását kell biztosítani folyamatosan. Mint mondta, az újonnan belépő munkavállalóknak számos lehetőségük van a karrierjük építésére: szakemberként a cégen belül egy kidolgozott karrierút vár rájuk – tapasztalatuk és kompetenciáik bővülésével a juttatásaik is növekednek. De továbbmehetnek a cégcsoporton belüli vállalatokhoz, illetve felsőfokú tanulmányok elvégzését is támogatja a cégcsoport. A városban a Dunaújvárosi Egyetemmel is partneri kapcsolatot tartanak fent, aminek keretében gépészmérnök duális képzés érhető el a továbbtanulni vágyó fiatalok számára. A cég elkötelezett a diákok, mint a jövő szakemberei duális képzésében.