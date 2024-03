Közösségi oldalán így fogalmaz:

A mai napon abban a hatalmas megtiszteltetésben volt részem, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr előterjesztésére, nemzeti ünnepünk, Március 15-e alkalmából dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök úr Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetésben részesített.

A hatalmas elsimerést (a Magyar Érdemrend lovagkeresztje a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetés, a Magyar Érdemrend osztálya) Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter úrtól vehettem át.

A többi díjazottnak szívből gratulálok, közülük is kiemelve Farkas Erzsébet képviselő asszonyt és Molnár István igazgató urat, mint Fejér Vármegyeieket.

Az átadórá feleségem kíséretében érkeztem, akinek - sokszor nagyfokú türelmet és áldozatkészséget is igénylő - háttér-támogatását ezúton is köszönöm! Természetesen a Családom többi tagjának (3 gyermekünk, szüleim és 3 fivérem, feleségem szülei és testvére…) is köszönöm a támogatást!

Tiszta szívből köszönöm mindenkinek, akinek része volt abban, hogy Magyar Érdemrend kitüntetéstben részesülhettem: az előterjesztő miniszterelnök- és az adományozó köztársasági elnök úron túl, kiemelten kollégáimnak is, akik segítő munkája megalapozta az én szolgálatom elismerését.

Külön köszönöm lakóhelyem, Sukoró országgyűlési képviselőjének, Tessely Zoltánnak a munkámhoz nyújtott folyamatos támogatását, mely támogatás jelen kitüntetés elnyerésében is nagyban segített.

Nem utolsó sorban hálásan köszönöm a JóIstennek , akinek - ezen kitüntetés mellett - “Mindent is”köszönhetek!

Hazámat és Fejér vármegyét szolgálom!