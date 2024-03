Mint mondta, az egyik fő célként azt tűzték ki erre a tanévre, hogy segítsék diákjaikat a minél jobb versenyeredmények elérésében, különös tekintettel az SZKTV-n való sikeres szereplésükben. Ez utóbbi megmérettetésen hét tanulójuk, Csizmarik Roland Lajos, Oláh Csenge, Virág Viktória (ők logisztikai technikusok), László Dorina, Patlók Darina Vivien, Almási Kira Antónia (kereskedelmi értékesítők) és Buzeskó Szilvia (cukrász) is továbbjutott a területi előválogatón, amelyre nagyon büszke az iskola.

Fotó: Molnár Emese

Magyar András arról is beszélt, hogy egy sikeres beiskolázási kampányt zárhattak le a közelmúltban. A jelentkezési adatok tükrében elmondható, hogy a Kereskedelmi népszerűség nem csökkent, és jelen állás szerint a tervezett számban indíthatnak majd új osztályokat szeptemberben.

Mint azt az igazgató elmondta, a beiskolázási kampány tekintetében sokat köszönhetnek diákjaiknak is, akik lelkesen kiveszik a részüket abban, hogy másoknak is megmutathassák, milyen is a "keris-életérzés". Ezt a nagyközönség is láthatja, hiszen igen aktívak a social média felületein, legutóbb például készítettek egy összeállítást a "tanár is volt diák" témában, amelyben néhány pedagógus megmutatta benne fiatalkori vagy ballagási fotóját.

Advent időszakában pedig az egész iskolát megmozgató kezdeményezést valósítottak meg, amikor is több ezer mézeskalácsot sütöttek és csomagoltak, végül pedig városlakókat és közfeladatot ellátó szervezeteket ajándékoztak meg vele.

- Van egy nagyon ügyes szerkesztőségi csapatunk, akik minden héten ülést tartanak. Mivel fiatalok, ismerik a "trendi" dolgokat, és kitalálnak közösségi akciókat. Természetesen mindenről egyeztetünk velünk, és teret adunk az ötleteik megvalósításában. Személyes hitvallásom pedagógusként, hogy a diákok ne csak tanuljanak az iskolában, hanem érezzék is jól magukat. Körülbelül 35 órát töltenek itt hetente, ami nagyon sok, és muszáj, hogy ezt az időt tartalmasan tölthessék el, és minél több kedves élményt, emléket szerezhessenek maguknak az itt eltöltött éveik alatt- mondta Magyar András.

A nappalis képzések mellett fontos pillért jelent a képzési profiljukban a felnőttoktatás is, amelyre nemcsak fiatalok jelentkeznek, hanem idősebbek is vállalkoznak arra, hogy például elsajátítják a cukrászmesterséget.

Az igazgató ennek kapcsán kiemelte, jó kapcsolatot ápolnak a Dunaújvárosi Egyetemmel, ahol maga is tanít már tizenöt esztendeje. Beszélt arról is, hogy amióta visszahozták a szakoktatói képzést, már a Kereskedelmiben is fogadhatják a kereskedelem, a vendéglátás és a logisztika területén érdekelt hallgatókat, akik gyakorlati idejüket tölthetik náluk.

- Jó szívvel gondolnak ránk egykori tanulóink, az pedig külön öröm, amikor olyan tanítványok adják be hozzánk jelentkezéseiket, akik annak idején ide jártak, eltöltöttek néhány évet tapasztalatszerzéssel, most pedig szívesen lennének óraadók az alma materben- tette hozzá Magyar András.