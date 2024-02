Mint már arról többször is hírt adtunk, az OMSZ február 1-től vette át Pest és Fejér vármegyében is az orvosi alapellátási ügyelet működtetését. Az MTI-nek arról számoltak be közleményben, hogy az új ügyeleti rendszer első napján Fejér vármegyében 96 beteget láttak el, közülük 35-en gyermekek, illetve 18 év alatti fiatalok voltak. 24 esetben a telefonos tanácsadás elegendőnek bizonyult, 68 beteget valamely ügyeleti telephelyen részesítettek ellátásban, 4 beteg az otthonában kapta meg az ügyeleti ellátást. A mentőszolgálat közlése szerint Fejérben a háziorvosi ügyelet átlagos betegforgalma 1,5 fő/óra volt.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy valamennyi ügyeleti telephely vegyes ügyeletként működik, tehát gyermekek és felnőttek ellátására egyaránt alkalmas.