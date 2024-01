Mint arról már hírt adtunk, kedden ismét tárgyalóasztalhoz ült a MÁV-VOLÁN-csoportnál működő reprezentatív szakszervezetek és a munkáltató képviselőit tömörítő Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács. Az ülésen Lázár János építési és közlekedési miniszter ajánlatot tett a bérfejlesztés mértékéről és üteméről. Mint azt rövid összefoglalójában írta, javaslata alapján három év alatt legalább a negyedével (25 százalékkal) nőne minden MÁV-VOLÁN-dolgozó bére (úgy, hogy ettől felfelé természetesen el lehet térni, lefelé azonban nem), idén pedig minden munkavállaló havi 70 ezer forintos egységes béremelést kapna. A szakszervezetek többsége akkor időt kért.

Ketten határozott nemet mondtak

Arról nem találtunk tételes felsorolást, hogy pontosan mely szakszervezetek alkotják a tanácsot, de néhány főbb csoport közösségi oldalán megnéztük, miként értékelték az ajánlatot.

A Közúti Közlekedési Szakszervezet (KKSZ) választmánya másnap ülést tartott, amelyen egyhangú határozat született arra vonatkozóan, hogy a KKSZ elfogadhatónak tartja a miniszter minimum 70 ezer forintos bérfejlesztési ajánlatát abban az esetben, amennyiben mellé 15 százalékos érték kerül az egy évre szóló megállapodásba. (Vagyis az eredeti bérigénynek megfelelően 15 százalék, de minimum 70 ezer forint). Baranyai Zoltán elnök azt is hozzátette tájékoztatójában, hogy választmányuk egyúttal nem támogatja a hároméves bérmegállapodást. Mint írták, az egyeztetés január 23-án folytatódik.

A Vasutasok Szakszervezete azt nyilatkozta, hogy a miniszteri ajánlat részben lefedi szakszervezetük követeléseit, azonban ez még korántsem elég, és folytatni kell a tárgyalásokat. Kifejtették, hogy a vasutas szakszervezetek továbbra is a 15 százalékos, de legalább 70 ezer forintos bérfejlesztést tartják elfogadhatónak 2024-re, továbbá a lojalitási juttatás és a SZÉP-kártya összegének növelését szeretnék elérni. "A 70 ezer forintos emelés annak a körülbelül 30.000 munkavállalónak fontos, illetve elemi érdeke, akik 400 ezer forint alatti alapbérrel rendelkeznek, a 15 százalékos bérfejlesztés pedig azért fontos, hogy a magasabb képzettségű szakembereket is meg lehessen őrizni a vasút berkein belül". Hozzátették, a szakszervezeti oldal a fenntartásait fejezte ki a hároméves megállapodással kapcsolatosan, de nem zárkózott el attól, hogy az összérték emelése mellett, a megfelelő garanciális elemek biztosításával megköthető legyen egy több éves megállapodás.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete elutasította az azonos összegű, mindenkinek 70 ezer forint alapbér-emelést biztosító ajánlatot, és kiállít az idei 18 százalékos alanyi jogú alapbéremelés mellett. Azt is írták, hogy a tulajdonosi-munkáltatói ajánlat mentén és a bizonytalan gazdasági környezet miatt sem képzelhető el hosszú távú elköteleződésrészükről.

A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete csak röviden ismertette a bérfejlesztési ajánlatot, s hogy a tárgyalások a következő héten folytatódnak. Viszont érdekesség, hogy a Rail Cargo Hungaria menedzsmentjével már decemberben sikerült megállapodniuk az idei bérfejlesztésről (10 százalék, de legalább 55 ezer forint összegű alanyi jogú alapbér-fejlesztés; bruttó 100 ezer forint karácsonyi bónusz; bruttó 200 ezer forint egyszeri bérkompenzáció; ha a munkáltató a hálózat-hozzáférési díj támogatást megkapja, akkor további bruttó 200 ezer forintot is kapnak; emelkedtek a pótlékok összegei; és a pályakezdő diplomások minimális személyi alapbére 2023. december 1-től 490 ezer forintra emelkedett).

Forrás: MÁV

A decemberi sztrájkot szervező Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) ugyancsak arról döntött, hogy elutasítja a munkáltató három évre szóló bérfejlesztési javaslatát, és folytatja a bérharcot. Dobi István, a SZAKSZ elnöke részletezte, szervezetük intéző bizottsága úgy határozott, csak éves bérmegállapodást köthet, és csak akkor, ha legalább havi bruttó 90 ezer forintos bérfejlesztés valósulna meg erre az érvre (a társaságnál teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók számára). Azt is határozatba rögzítették, hogy kedvezőbbnek tartanák, ha a Volánbusz Zrt.-nél zajló bértárgyalások leválnának a MÁV Csoportszintű Érdekegyeztető Tanácsáról, mondván, hogy a vasutasok bérpozíciója eltér a volánosokétól, s hogy a MÁV-os kollektív szerződések továbbra is sokkal kedvezőbbek. Ezzel egyidőben kezdeményezték a január 28-ra és 29-re tervezett sztrájkjuk előtti egyeztető tárgyalás lefolytatását a Volánbusz vezérigazgatójánál (január 18-at javasolták időpontnak).

Ennek a szakszervezetnek mintegy 94 olyan tagja is van, akik nem a Volánbusznál, hanem a Tüke Busz Zrt-nél dolgoznak - ez a cég a pécsi önkormányzat tulajdona, és a Baranya vármegyei székhely közigazgatási területén biztosítja a tömegközlekedést. A Tüke Busz vezérigazgatója is ismertette az idei évre vonatkozó bérfejlesztési ajánlatát, eszerint az autóbuszvezetők 16,5 százalékos alapóra-béremelésben, míg a többi állományban dolgozó munkavállalók 13 százalékos keresetfejlesztésben részesülnének. A SZAKSZ azt írta, ez az ajánlat nagyon távol áll a szakszervezet bérkövetelésétől, így január 28-29. napjára a Tüke Busznál is meghirdeti az autóbuszvezetők kétnapos munkabeszüntetését. Ezzel a céggel ugyancsak január 23-án kerítenének sort az újabb bértárgyalásra.