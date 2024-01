Bérlakás karbantartása kinek a feladata

Lakásbérleti szerződés esetén a bérbeadó alapvető kötelezettsége, hogy a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja a bérlőnek. Mindezt a szerződésben meghatározott időpontban, a lakás komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel együtt kell megtennie. A lakás akkor alkalmas rendeltetésszerű használatra, ha az épület központi berendezéseinek a lakásban lévő részei és a lakásberendezések üzemképesek.



A felek a lakásbérleti szerződésben úgy is megállapodhatnak, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, de arról is megállapodhatnak, hogy a bérlakást a bérlő látja el a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel. A Lakástörvény meghatározza, hogy a bérleménnyel kapcsolatban a bérbeadót milyen karbantartási, javítási kötelezettségek terhelik. Ennek keretében a bérbeadó köteles gondoskodni: az épület karbantartásáról, az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. A bérbeadót terheli tehát az épület központi berendezéseinek karbantartása, javítása is.



Ha a bérbeadó az azonnali beavatkozást nem igénylő hibát, az épület karbantartásával vagy felújításával egyidejűleg, a bérlő felszólítása ellenére sem javítja ki, akkor a bérlő a javítást a bérbeadó helyett és költségére elvégezheti. Ha a felek eltérően nem állapodtak meg, akkor a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik.



A lakás berendezései közé tartoznak például a tűzhely, főzőlap, egyedi kályha, konvektor, elektromos hőtároló kályha és más egyedi fűtőberendezések, a villanybojler, a beépített bútorok, redőnyök. Karbantartás alatt a rendeltetésszerű használhatóság érdekében szükséges javítási munkák elvégzését kell érteni. Ide tartozik még a hibajavítás és a rendszeres állagmegóvási munka is. Felújításnak az olyan általános javítási, építés-szerelési munkák számítanak, amelyek az eredeti műszaki állapotot visszaállítják, illetve az eredeti használhatóságot, üzembiztonságot növelik.



Amennyiben a lakás burkolatát, ajtóit, ablakait vagy a lakás berendezéseit pótolni vagy cserélni kell, akkor eltérő megállapodás hiányában ennek költségei már nem a bérlőt, hanem a bérbeadót terhelik. Ha a bérbeadó a szükséges munkát a bérlő írásbeli felszólításában megjelölt megfelelő határidőben nem végzi el, akkor a bérlő a bérbeadó helyett és költségére a munkát elvégezheti.