A légköri jelenség a csütörtök esti órákban lesz a leglátványosabb – tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló kedden az MTI-t. A hullócsillagok vagy meteorok olyan porszemcsékből és kődarabokból származnak, amelyek akár egy űrhajó sebességének többszörösével száguldanak az űrben. A Földdel találkozva a felső légkörben hosszú, fényesen világító ioncsatornát hoznak létre, ezt látjuk mi hullócsillagként. A december közepi időpontja miatt Luca-napi tűzgömböknek is nevezett meteorzápor idei csúcspontja december 14-re esett.

A Geminidák meteorraj minden év decemberében tűnik fel az égbolton. A név onnan ered, hogy ilyenkor az Ikrek csillagkép (latinul: Gemini) felől látszanak kiindulni. A meteorok forrása a 3200 Phaethon kisbolygó. A csillaghullás nagyjából két hétig tart. Menetrend szerinti visszatérésük észlelése azonban nem egyszerű feladat, a megfigyelést gyakorta megzavarja a télen oly gyakori felhősödés, ködösödés.

Az előrejelzések szerint a legnagyobb aktivitás a kora esti órákban lesz, 20 óra körül, a radiáns pedig hajnali 2 óra körül delel. A szakemberek szerint érdemes éjfél után is kimenni az égbolt alá a meteorvadászatra, ugyanis hajnalban fordul úgy a Föld, hogy „szemből” kapja a meteorokat, ezáltal minden porszemcsével frontálisan ütközik. Aki sok hullócsillagot szeretne látni, annak ajánlatos minél messzebb mennie a városoktól. Érdemes olyan terepet választani, ahonnan az égbolt minél nagyobb része zavartalanul látható. A teendő mindössze annyi, hogy egy sötét, a városi fényektől mentes területet keressen.

Hasznos tanácsok

A svabhegyicsillagvizsgalo.hu az alábbi tippeket adta a megfigyelőknek: fényszennyezésmentes helyen, szerencsével akár ötven vagy még több meteort is észrevehetünk a maximum éjszakáján egy óra alatt, igazán jó körülmények között, és a leghalványabbakat is számlálva ez a százat is elérheti. Az most nekünk kedvez, hogy a Hold vékony, fiatal sarlója hamar lenyugszik este, így nem okoz jelentős háttérfényt az éjszaka során. Ettől függetlenül aki sok hullócsillagot szeretne látni, annak persze ajánlatos minél messzebb mennie a városoktól. Érdemes olyan terepet választani, ahonnan az égbolt minél nagyobb része zavartalanul látható. Ha pedig legalább egy barátunkkal megyünk ki, nem csupán társaságunk lesz, de egymásnak szólva könnyebben vehetünk észre minél több hullócsillagot.

