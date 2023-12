Hagyomány Mezőfalva életében, hogy minden évben, advent idején a Piac téren felállított adventi koszorúnál ünnepelnek az emberek. Szintén a hagyomány része, hogy az első gyertya meggyújtása előtt Kristofory Valter a község katolikus plébánosának köszöntő gondolataival kezdődnek az ünnepi pillanatok. Elhangzott,

méltón kell készülni, elcsendesedve a várakozás idején. Ez a csend megtölti szívünket, lelkünket.

Az adventi koszorú színe zöld, mert ez a remény színe is. Reméljük, hogy mindenki szeretetben, családi körben élhet. Méltóképpen készüljünk, elcsendesedve szívünkben, lelkünkben. Az ünnepi gondolatok után a Mezőfalvi Nagycsaládos Egyesülettől verset mondott Tamás Kiss Zara, és Kovács Évike, valamint műsort adott a Petőfi Sándor Általános Iskola 1.a. és 1.b. osztálya.

Mezőfalván a nagycsaládosok és az általános iskolások műsora tette meghitté advent első gyertyagyújtását

A műsort követően gyertyát gyújtottak a Mezőfalvi Nagycsaládos Egyesület, a Mezőfalvi Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Klubja, a Mezőfalvi Motoros és Hagyományőrző Egyesület képviselői. A rendezvényt vendéglátás és adventi vásár zárta.

Az ünnepség végén a Mezőfalvi Nagycsaládosok vezetőjét Kissné Méninger Juditot kérdeztük az ünnepi várakozásról. Elmondta:

- Az adventi időszak, a karácsonyi ünnepek különösen hangsúlyos a nagycsaládosoknál, hiszen ahogy a nevünk is jelzi, sokan vagyunk és sokfelé sodorhatja családtagjainkat az élet. Természetesen az advent nálunk is a várakozás ideje. A karácsony pedig az együttlét, a szeretet ideje. Bizony nagyon vágyakozunk egymás látására, ölelésére, mert ez a lényege az ünnepeknek és nem az ajándékok. Olyan ritka manapság az együtt töltöttidő, ezért is fontos számunkra ez az ünnep.