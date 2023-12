Dr. Kovács Péter, a Dunaújvárosi Járási Hivatal volt vezetője meggyőzött arról, hogy ez nem így van. Beszélgetésünk apropója az volt, hogy kinevezték a Fejér vármegyei Kormányhivatal igazgatójának. Egy fontos korszak zárult le az életében, hiszen dunaújvárosiként több mint két és fél évtizedig a dunaújvárosi közigazgatásban dolgozott, tíz évvel ezelőtt pedig az ő vezetésével kezdte el működését a Dunaújvárosi Járási Hivatal. Az új feladatáról beszélgettünk, de mielőtt a jövőt hoznánk szóba, visszakanyarodtunk egy kicsit a múltra is.

1995-ben az államigazgatási főiskolán szerezte első diplomáját igazgatásszervező végzettséggel, majd 2005-ben elvégezte Pécsett a jogi egyetemet is, azonban továbbra is a közigazgatásban maradt….

- Hiszek abban, hogy a közszolgálathoz egyfajta lelkület kell. Kicsit fel kell, hogy adjuk magunkat, háttérben kell maradnunk, mert csak úgy tudunk szolgálni és szolgáltatni. Engem talán mindezek mellett a családi példa is motivált, hiszen szüleim egy szolgáltató cégnél dolgoztak.

- Nem bánta meg?

- Soha. Végigjártam a közigazgatásban a ranglétrát. Friss diplomásként szabálysértési ügyintézőként kezdtem, és nagyon örülök annak, hogy minden területen, ahol dolgoztam, megtaláltam a szépséget.

- Ezt, hogy érti?

- Mindjárt megmagyarázom. Amikor birtokvédelmi ügyintéző voltam, nekem az volt a fontos, hogy konszenzust hozzak létre az ellenérdekeltségű felek között. Én úgy gondoltam, hogy az az igazi kihívás, hogy olyan döntést hozzak, amely mindegyik fél számára elfogadható. És amikor ez sikerült, akkor voltam elégedett.

- Egészen más szempontból világítja meg a hivatali munkát. Ezek szerint nemcsak a jogszabályok betartása és betartatása a fontos, hanem emberközpontúnak is kell lennie?

- Ez másképp nem megy. Az ügyek mögött meg kell látni az embert. Azokban az esetekben főleg, ahol van az embernek mérlegelési lehetősége.

- Van, amit másképp csinálna?

- Nem, nincs...

- Egy kicsit személyesebb területre térjünk át. Minden városi eseményen jelen volt, mégis úgy tűnt, mintha kerülné a rivaldát...

- A vezetői feladat része, hogy a város fontos eseményein jelen legyünk. A félrehúzódás pedig egyrészt a személyiségemből adódik, másrészt abból, hogy jelen lenni ugyan vezetői feladat, de ez nem jelenti azt, hogy a rivaldafényben tündököljünk. Nekünk a háttérben kell dolgozni, és ott kell elvégezni azokat a hatósági feladatokat, amit ránk ruháznak.

- Mire a legbüszkébb?

- A kisfiamra... De tudom, hogy nem erre gondolt. Én soha nem kerestem a kihívásokat, azok találtak meg mindig engem. Ha valaki úgy gondolja, hogy én egy feladatra alkalmas vagyok, az megkeres, ha nem, akkor nem. Én magam soha nem kilincseltem a szakmai előre léptetésem érdekében. Ez most is így történt.

- Ha már a kihívásokról volt szó, a neve többször felmerült a beszélgetések és találgatások során, ha országgyűlési képviselő-jelöltségről vagy polgármester-jelöltségről volt szó. Soha nem vonzotta a politika?

- Alapvetően nem. Ez a hatósági terület az, ami igazán közel áll hozzám. Komfortosabban is érzem magam a szakmámban. Ráadásul a közigazgatáson belül is rengeteg szakterület van, amelyek újabb és újabb kihívást jelentenek.

- Fejér Vármegye Kormányhivatal igazgatója lett. Mit csinál egy igazgató?

- A kormányhivatal vezetését a főispán látja el, mellette a hivatali szervezet vezetését a főigazgató végzi. Az ő helyettese az igazgató. Ebből a szempontból alapvetően a hivatal szakmai irányítása a munkám.

- Könnyen elfogadta a felkérést?

- Tanárki Gábor főispán úr, volt a korábbi igazgató. Főispáni kinevezése után kért fel arra, hogy vegyem át az addigi munkáját. Tizenegy éve együtt dolgozunk, jól ismerjük egymást, így mindkettőnk részéről megvolt a bizalom. Ráadásul felvázolt egy olyan szakmai koncepciót, amely szakmailag is nagyon vonzó volt. Ez volt az egyik serpenyőben, a másikban az a 26 év, amelyet Dunaújváros közigazgatásában dolgoztam. Itt van a hivatal, amelyet a kollégáimmal együtt hoztunk létre. És itt van az otthonom, a családom...

- Minden nap utazik?

- Igen. De ez a hivatalban ez teljesen általános. A kormányhivatal vármegyei hatáskörű szervezet, így nem szükséges, hogy a megyeszékhelyen éljünk. Nagyon sokan ezért más településekről járunk be dolgozni.

- A vármegye harmadik posztját tölti be, elégedett?

- Igen, mindenképpen. Nagyon jó szakmai gárdai van a hivatalnál és olyan feladatok, amelyek kihívással teliek.

- Mit tanácsolna az utódjának?

- Csapatot kell építeni, egy hivatalban is nagyon fontos a munkahelyi légkör. Ezáltal tudjuk elérni, hogy valódi szolgáltató szemlélettel dolgozzunk, hogy az ügyfeleink elégedettebbek legyenek. A Dunaújvárosi Járási Hivatal alapjai rendben vannak. A szakembergárda is jó, és a csapatépítésben is előre haladtunk, én úgy gondolom, hogy ezt az utat kell folytatni.

Szerző: Fekete Györgyi