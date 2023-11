November 20-án a születésnaposok mellett Jolán és Zsolt nevű olvasóinkat is köszöntjük.

A wikipédia szerint a Jolán női név. Dugonics András használta először 1803-ban megjelent Jólánka, Etelkának leánya című regényében. Forrása a középkori magyar Jóleán (jó leány), vagy a görög Jolantha, Jolanda (’viola’) név; a Jolánt utóbbi kettő magyarításának is tekintették. Változatai: Jolánta, régiesen Violánta.

Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.

A Zsolt a régi Solt személynév alakváltozata.

Czuczor Gergely és Fogarasi János a következő magyarázatot fűzi a szóban forgó névhez.

„… a névtelen jegyzőnél Zolta, a Budai kronikában Zoltan, Árpád fia, és Taksony atyja (Arpad genuit Zoltan, Zoltan genuit Taxun. Chronicon Budense). Mongol nyelven zoltai v. dzoltai v. Bálinti szerént az ai ikerhang a kiejtésben á-vá olvadván össze, zoltá am. szerencsés, zol v. dzol szótól, mely am. szerencse s jakut nyelven is eléjön.”

Ilyenformán a Zoltánok, Zsoltok – nemkülönben Solt város – neve Szerencsés jelentésű.