A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület október 18-án újabb pontytelepítést tart, idén ez lesz már hatodik alkalom. Mint azt az egyesület írja, hét mázsa halat a Felső-öbölben, három mázsát pedig a Kikötői-öbölben engednek el. A telepítés kapcsán korlátozó szabályok is életbe lépnek, például a telepítéstől számított két napon át, vagyis október 19-ig horgászni csak napkeltétől napnyugtáig szabad az érintett területeken. A telepítés napjától számított egy hét alatt, azaz október 24-ig összesen legfeljebb hat pontyot lehet megtartani. A telepítéstől függetlenül egyébként naponta legfeljebb két ponty tartható meg, amelyek mérete 35 és 65 centiméter között van. Ha valaki pontyból megfogta az engedélyezett mennyiséget, és meg is tartja, ezt követően erre a halfajra a horgászatot be kell fejezni és kizárólag az éppen tilalommal nem védett, vagy aktuálisan nem telepített ragadozó halfajra szabad célzottan horgászni.