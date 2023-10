A térképen pontos cím vagy helyrajzi szám megadásával könnyedén kideríthető, hogy az adott terület vízkészletvédelmi szempontból milyen besorolást kapott. A kockázatos területeket rózsaszínnel jelöli a térkép. Ezeken a háztartási vízigényt kielégítő, ötven méter mélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő kút létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni a vízi létesítmény helye szerint hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság részére. Fontos, hogy azon kutak esetében pedig, melyek nagyobb mélységűek, mint az adott ponton jelölt színhez tartozó, az első vízzáró réteg felszíntől számított megjelenésére vonatkozó mélységtartomány a kútamnesztia ellenére is szükség van utólagos hatósági engedélyeztetésére.

A Magyar Vízkútfúrók Egyesületének tájékoztatása szerint 2014 január 1-től azon háztartási talajvízkutak, amelyek vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentes területre esnek, mindenféle engedély és bejelentés nélkül lesznek létesíthetők. És hasonlóképpen, a mezőgazdasági öntözési célú talajvízkutak is e kockázatmentes területeken lesznek a jövőben is az egyszerűsített - bejelentés és azt követő hatósági jóváhagyási - eljárás alapján létesíthetők. Azok a területek számítanak vízkészletvédelmi szempontból kockázatosnak, amelyek üzemelő vagy távlati vízbázisok védőterületeire esnek, illetve alattuk a karsztos vízadó képződmény 100 méternél kisebb mélységben elérhető. Nem sorolták tehát ide azokat a térségeket, ahol már most is vízmennyiségi deficit jelentkezik, jelesül a gyenge mennyiségi állapotú felszínközeli víztesteket, ahogy a gyenge vízminőségi állapotú víztesteket, a kármentesítéssel érintett területeket, a nitrátérzékeny, vagy a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny egyéb területeket sem.

Térségünkben Dunaújvárosban az Alsó Duna-parti út öböl felőli részét jelöli rózsaszínnel a Vízkészletvédelmi országtérkép. A Perkátán, Baracson, Kisapostagon, Pálhalmán, Mezőfalván, Nagykarácsonyban, Dunavecsén és Apostagon fúrt kúttal rendelkező olvasóinknak érdemes felkeresni a térképet, ugyanis e településeken több utca, területet is rózsaszín jelölést kapott.