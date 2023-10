Mint arról a bv. beszámolt, az intézet mélykúti objektumában működő dráma-és színjátszó szakkör tagjai idén a magyar dráma születésének évfordulóját összekötötték a siketek szeptember 24-ei világnapjával. A dráma műfajából kilépve egy könnyedebb, ám nagyon fontos társadalmi érzékenyítő programba illeszthető rövid előadással készültek a fogvatartottak, akik hónapok óta tanulták a hallássérültek legtermészetesebb kommunikációs formáját, a jelnyelvet. A Pál utcai fiúk zenés játéka, valamint Bródy János: Mit tehetnék érted című dala a hallási nehézségekkel küzdők számára is ugyan azt az üzenetet és mondanivalót hordozza, amely előadásokkal a szereplők egy rövid betekintést is nyújtottak a siketek világába. A mimika, az artikuláció és a testbeszéd a színpadi dráma műfajának kulcsfontosságú elemei, amivel a fellépők felhívták a figyelmet arra, hogy milyen fontos a hallássérültek elfogadása, fogyatékosságuk megértése és a mindennapi küzdelmeikhez nyújtott segítség. Az irodalmi előadás az intézet bernátkúti és sándorházi objektumában is nagy sikert aratott, amit a témához kapcsolódó szellemi vetélkedő tovább színesített.