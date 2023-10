A gondosóra egy olyan jelzőrendszer, amelyet minden 65 év feletti magyar polgár ingyenesen tud igényelni és igénybe venni. Alanyi jogon jár az eszköz és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás, amelynek lényege, hogy egy gombnyomással segítséget tudnak kérni az idősek a diszpécseri központtól, illetve probléma esetén értesítik az idős által megadott kontaktszemélyt is (jellemzően családtagot, rokont, vagy bárkit, akiben megbízik az érintett). Éppen ezért, ez a gondosóra megnyugvást jelenthet a családnak is a mindennapokban, tudva azt, hogy a segítség és a biztonság egy gombnyomásra elérhető idős szerettük számára, főként akkor, ha nagy távolságra vannak egymástól.

- Szerintem ez egy óriási találmány, rendkívül jónak tartom, hogy bevezették ezt számunkra - kezdte Sós Gyula, és már mutatta is a készüléket.

Viselhetjük akár óraként a csuklón, amelyhez biztosítanak szíjat, de akár nyakba is akaszthatják, kinek-melyik a kényelmesebb. Gyula bácsi például a derékövére felfűzve, egy kisebb barna bőr tokban tartja, hozzá pedig maga vágott formára egy keményebb szivacsdarabot, rajta egy lyuk a gomb helyénél, hogy még véletlenül se nyomódjon be. Ezt azért találta ki, mert órát egyébként is visel, nyakláncot nem hord, és amúgy sem tenné közszemlére az eszközt. Neki így praktikus, kéznél van, bármikor használni tudja, ha baj történne.

Mint azt elmondta, először regisztrálni kell a program internetes oldalán, de telefonon is lehet igényelni a gondosórát. Ez utóbbi esetében a diszpécser minden fontos tudnivalót elmond, ám amikor megérkezik a csomag, abban is található leírás a használatról, a lehetőségekről.

A gondosóra lényege, hogy ha például elesik valaki az otthonában, vagy megtámadják az utcán és úgy esik el, a nagyobb ütéstől jelzést küld az eszköz a diszpécseri központnak, ahonnan pár másodpercen belül érkezik is hívás: nem telefonon, hanem a gondosórán jelentkezik be a diszpécser, aki először felméri, hogy mi a probléma.

Ha nem súlyos a helyzet, akkor a már előzetesen kiképzett-felkészített diszpécser próbál segítséget nyújtani a felmerülő problémák megoldásában a készüléken keresztül. Ha szükséges személyes beavatkozás (például pszichés-mentális probléma esetén, vagy ha fizikai segítségnyújtás szükséges), akkor a diszpécser értesíti a megadott kontaktszemélyt. Gyula bácsi például maga is kontaktszemély egyik szomszédjának. Ha olyan eset van, ami sürgős és azonnali beavatkozást igényel (például ha elesik, balesete vagy rosszulléte van az idősnek), akkor a kontaktszemély értesítése mellett a diszpécser közvetlenül is intézkedhet a sürgősségi segélyszolgálat bevonásával. Az fontos, hogy vészhelyzetben továbbra is a 112-es segélyhívót kell tárcsázni, mert a készülék nem riasztja közvetlenül az orvost, a rendőrséget, a mentőket, és nem jelent megoldást az egészségügyi szakellátás, távdiagnosztika vagy specifikus egészségügyi problémára. Ennek a kormány által elindított programnak az a legfőbb célja, hogy a nap 24 órájában folyamatosan készenlétben állnak a diszpécserek, hogy ha segítséget kérnek az idősek, intézkednek.

A rendszer nemcsak a családnak jelenthet könnyebbséget, hanem tehermentesíti a készenléti szerveket is. A program egy országos jelzőrendszerre épül, amelyhez egy országos lefedettségű távfelügyeleti és diszpécserszolgáltatás kapcsolódik. Mint azt Sós Gyula vázolta, voltak már egészségügyi problémái, így számára is megnyugtató tudni azt, hogy ha például egy erdőben sétálva valami baj történne, akkor be tudják mérni, és küldik is a segítséget. Az eszköz víz- és ütésálló, kétirányú kommunikációra alkalmas (tehát kölcsönösen tud beszélni egymással az diszpécser és az idős személy), és jelzi azt is, ha merülőben van a készülék, és fel kell tölteni (a töltő szintén a csomag részét képezi). Gyula bácsi hangsúlyozta, jó érzés, hogy állam gondoskodik róluk, idősekről, hiszen az eszközök mellett egy hatalmas apparátust hozott létre értük, amelyet ingyenesen vehetnek igénybe.