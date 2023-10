Az tény, hogy a közutak fenntartói – legyen szó egyszerű főútvonalról, vagy autóútról, nem beszélve az autópályáról – nem szeretik az elhagyott járműveket. Ha nem gondoskodunk azok elszállításáról időben, majd ők megteszik, és az nem lesz olcsó mulatság, mert a fenntartókkal „szerződéses viszonyban” lévő autómentők rendszerint messziről érkeznek, és messzire is viszik az elhagyott autót, amiért vaskos számlát állítanak ki. És akkor még ki kell fizetni a következő fuvart is, immár a szervizbe. A helyes megoldás, hogy lehetőleg gyorsan találjunk szervizt, de mindenekelőtt fuvart az elakadt jármű elszállítására. Érdemes több autómentővel is tárgyalni, mert az árak nagy szóródást mutatnak. Az is megfontolandó, hogy akár messzebbre – a saját, jól ismert és megbízható szervizünkbe – is érdemes elszállíttatni a kocsit (főleg, ha annak van autómentő szolgáltatása), mert a többlet-fuvarköltség a javítási számlában, vagy az elvégzett munka minőségében megtérülhet.

– Közúti területen járművek jellemzően műszaki hiba vagy baleseti sérülés miatt maradnak. Ezeket a járműveket a tulajdonosok tapasztalataink alapján egy-két napon belül elszállítják. Közúti területen vagy annak környezetében fekvő közterületen tartósan elhagyott járműből évente öt-tíz darab fordul elő Fejér megyében. Ha kollégáink ilyen járművel találkoznak, akkor amennyiben az a forgalombiztonságra veszélyt jelent, a lehető legrövidebb időn belül kúpozással, táblázással biztosítják a helyszínt, és hívják fel a közlekedők figyelmét. Gyorsforgalmi útszakaszokon ezeket a járműveket jogszabályi lehetőségünk van szerződés alapján szakvállalkozóval elszállíttatni – nyilatkozta korábban a feol.hu-nak Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője.

Az üzemképtelen gépjármű elszállításával kapcsolatban megkerestük Németh Miklós alezredest, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetőjét. Elmondta, hogy az nem rendőrségi feladat. Csakis abban az esetben gondoskodik az elszállításról a rendőrség, ha baleset következtében válik üzemképtelenné a gépkocsi, minden más esetben a közút kezelőjének a dolga, illetve ha a közút valamelyik önkormányzathoz tartozik, akkor az adott település jegyzője intézkedik.

Az M6-os autópálya Adony és Dunaújváros közötti szakasza az autópálya-rendőrség iváncsai alosztályához tartozik. Farkas Tibor alezredes, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság autópálya alosztály iváncsai vezetője abban látja a legnagyobb problémát, hogy nem megfelelő a jogi háttér.

– Nem számít szabálysértésnek, ha valaki ott hagyja az autóját a közúton, és nem foglalkozik azzal, mi lesz vele. Kötelezni kellene a gépjármű-tulajdonosokat arra, hogy a lerobbant autóikat bejelentsék, és adott határidőn belül gondoskodjanak az elszállításáról. A tulajdonosoknak most csak attól kell tartaniuk, hogy a szállítási költségeket rájuk terhelik. De ez sem egyszerű dolog, mert van, amikor ki sem derül, kié az autó, mivel az eladás után nem történik meg az átíratás. Nálunk is volt már olyan eset, hogy a telephelyünkön tíz évig állt egy elszállíttatott autó, mire kiderült, ki a tulajdonos. De akkor a gépkocsi értéke már nem érte el a szállítás költségét.

Jelenleg általában az illetékesek az alábbi módon járnak el.

1. Az üzemképtelen gépjármű észlelését követően értesítés helyeznek a szélvédőre, és erről jegyzőkönyv készül.

2. Tíz nap elteltével a járművet ismét ellenőrzik, hogy a tulajdonosa, üzemben tartója eleget tett-e az értesítésben szereplő felhívásnak, vagy sem.

3. Amennyiben a jármű a 10. napot követően is a közterületen van, az elszállítást megrendelik, majd elszállítják jegyzőkönyvezés, részletes állapotfelmérés mellett.

4. Ezután az autó őrzött, 24 órás nyitvatartást biztosító telephelyre szállítják, az üzemben tartót vagy a tulajdonost levélben értesítik az elszállításról, az intézkedés költségeiről, és felszólítják a gépjármű haladéktalan átvételére.

5. Amennyiben ennek nem tett eleget, a felhívást megismétlik a beszállítást követő 15. nap elteltével.

6. Ha a második felszólításra sem jelentkezik a jármű tulajdonosa/üzemben tartója, a jármű hat hónap tárolást követően értékesíthető, vagy amennyiben az értékesítés nem sikerül, regisztrált hulladékbontóban, kezelőben megsemmisíthető.

7. Az értékesítésből/megsemmisítésből származó bevételből levonják az intézkedéssel kapcsolatban felmerült költségeket. Az esetlegesen

fennmaradó összeg a jármű tulajdonosát illeti meg, ezért azt elkülönített számlán, hat hónapig megőrzi

