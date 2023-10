Ez a fajta időjárás viszont melegágya a különböző bacilusoknak, vírusoknak, baktériumoknak. Vagyis az immunrendszerünket elkezdhetjük felkészíteni a rosszabb időkre. A mézet és a különböző méztermékeket a legjobb immunerősítőnek tartják a szakemberek. Ezért most a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon méz után kutakodtunk. Az ember elsőre nem is gondolná, hány féle mézterméket vásárolhatunk egy-egy standnál.

Gégény Lászlóné évek óta árul mézet a piacon. Például lépes akácmézet, azt tartja a legigazibb mézterméknek. De van nála propoliszos krém, vagy propoliszos tinktúra. Szerinte ez utóbbit úgy érdemes fogyasztani, ha huszonöt cseppet cseppentünk egy kockacukorra.

- A megfázásos, meghűléses, légúti betegségek ellen a legjobb a méz, de a fogyasztásánál oda kell figyelni a nagy cukor tartalma miatt.

Nála egyébként a vegyesvirág méz kilója 2400, az erdeié 2800, az akácé pedig 3500.

Egy másik standnál többféle ízesített mézet vásárolhatunk. Negyed kilója belőle egységáron 1600 forint. Ezért a pénzért kaphatunk gyömbérest, fahéjast, dióst, mákost, csilist és fokhagymásat is.

A hazipatika.hu-n nagyon sok fontos információt találhatunk. Megtudhatjuk, hogy a mézfajták hatóanyaga eltérhet egymástól, vásárlás előtt ezt is jó szem előtt tartani. A méz felbecsülhetetlen sajátossága, hogy baktériumok nem fejlődnek benne és közvetlenül a vérben szívódik fel, ahol elhasználódik, vagy mint glikogén elraktározódik az izomzatban. A baktériumokat pusztító tulajdonsága valószínűleg magas káliumtartalmának köszönhető.

A méz minden olyan anyagot tartalmaz, amelyre a test természetes táplálásához szüksége van. Különféle cukrok, fehérjék, savak, ásványi anyagok , nyomelemek, s ezen kívül nagy mennyiségben vitaminok és néhány speciális hatóanyag is található a mézben.

Viszont a mézhamisítás sajnos az egész Európai Unióban virágzik, a Kínából érkező ipari mézek hazánkba is ellenőrizetlenül áramlanak. A méhészek azt ajánlják, hogy inkább őstermelőtől vásároljunk, mint a boltokban. És nemcsak azért, mert azokban sokszor ellenőrizhetetlen eredetű mézet is tálálhatunk, hanem a magas ára miatt is. Csak egy példa: van olyan bolt Dunaújváros környékén, ahol a félkilós mézet 4700 forintért árulnak.

A hamis mézet az igazitól megkülönböztetni viszont nehéz, így nagyon fontos tudnunk, hogyan állapítsuk meg, hogy egy olcsón kínált üvegben valódi méz van-e, vagy sem. Az olcsó ár ugyanis már önmagában gyanakvásra ad okot, hiszen a méz ára nem véletlenül annyi, amennyi. A méhészkedés és a méz előállítása csak nagyon alacsony szinten automatizálható, mézhez csak a méhészek kétkezi munkája révén juthatunk hozzá, a mézből termelhető mennyiség pedig szintén korlátozott, hiszen igazodik a növények virágzási idejéhez. Ezek miatt a gyanúsan olcsó ár szinte biztos, hogy valami „susmusra" utal a háttérben.