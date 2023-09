Nem ez az első alkalom, amikor a város területén élő kutyusokat összesítik. Ez egy kötelező önkormányzati feladat, amelyet három évente kell lebonyolítani. A kutyatartóknak pedig kötelessége is részt venni az ebösszeírásban, erről az 1998-as állatvédelmi törvény is rendelkezik. Tájékoztatást kértünk az önkormányzattól arra vonatkozóan, hogy mennyi kutyust jelentettek be az elmúlt három alkalom során. Meglepő adatokat kaptunk, eszerint 2014-ben 3426 ebet, 2017-ben 1611 ebet, míg 2020-ban már csak 1210 ebet jelentettek be. A KSH adatai szerint 2020 januárjában 43.310 lakost tartottak nyilván Dunaújvárosban, ennek tükrében átlagosan minden harmincötödik ember tart kutyust otthonában. Kevésnek tűnhet a ebek létszámára vonatkozó adat, hiszen ha csak a közvetlen környezetünkre gondolunk, ennél bizonyosan jóval több kutyus élhet a dunaújvárosi családoknál. Márpedig szankcióval járhat, aki elmulasztja és nem teljesíti a bejelentési kötelezettséget, akár 150 ezer forint állatvédelmi bírságban részesülhet.

Az adatszolgáltatás azokra a kutyusokra is vonatkozik, akiket már bejelentettek egy korábbi összeírás során, és akkor is be kell nyújtani a nyomtatványt, ha nem történt változás az adatokban. Ha valakinek több kutyusa van, akkor értelemszerűen mindegyikről külön-külön kell kitöltenie az önkormányzat hivatalos weboldaláról is letölthető formanyomtatványt. Az adatlapon a kutyatartó elérhetőségét (név, lakcím, telefonszám), az eb általános adatait (hívónév, fajta, nem, születési idő és tartózkodási hely), illetve a chipeltetéssel, az ivartalanítással és az oltással kapcsolatos további adatokat kell megadni. Az idei ebösszeírás szeptember 15-én kezdődött, és egészen december 31-ig tölthetik ki, s adhatják be az ebösszeíró adatlapokat a kutyatartók.