– Még lebegő, kicsit tompa állapotban vagyok. „Még ott is vagyok, már itthon is”-érzésem van. Sokat alszok, pihenek. Fizikailag és szellemileg is megterhelő volt az EMU hat napja. Ám, ahogy telnek az órák, az emlékek egyre inkább megszépülnek – felelte megkeresésünkre a 71 éves klasszis ultrafutó Krausz István, aki bőven túlszárnyalta a verseny előtt megfogalmazott, 600 kilométert teljesítését előjegyző várakozását.

– Napi lebontásban 100 kilométeres penzumokat kellett volna futni, hogy elérjem a célomat, a taktikám szerint azonban arra törekedtem, hogy amennyire erőmből telik, minden egyes 24 órában egy pár kilométert még hozzárakjak. Az első nap 129 kilométert jött össze, és ez remek alapot nyújtott a folytatáshoz. Nem aggódtam, tudtam, hogy van mögöttem tartalék. Mint később kiderült, erre némileg szükségem is volt, hiszen 300 kilométer után elkezdett bedagadni a lábam. Jegeltem, masszíroztattam, ám csak nem akart javulni. Kivágtam a cipő elejét, hogy elférjen benne a lábam, zoknit se húztam már. Jöttek szépen a vízhólyagok is. Innentől már a fájdalommal is küzdöttem, de fejben végig koncentrált maradtam, és végül sikerült 615,3 kilométert futnom. Örülök az eredményemnek. Egy éven át készültem erre a versenyre becsülettel, és jó érzés, hogy mindaz a befektetett rengeteg munka hasznosult a végelszámolásnál. Az EMU-n hagyományosan családias volt a hangulat, kiváló sportemberek, csúcstartók és világbajnokok társaságában futhattam. A 70 feletti korosztályban az osztrák induló, Adalbert Darázzsal volt egy külön kis meccsünk, de végül őt is sikerült megelőznöm. Az alvás ezúttal sem ment igazán, a legtöbb egyhuzamban ágyban töltött időm nem haladta meg 3 órát. A hazatérés óta így megpróbálom bepótolni mindazt, ami kimaradt – foglalta össze a legfontosabb élményeit Krausz István, akinek nem sok ideje maradt pihenésre, hiszen közeleg az október közepén esedékes Budapest Maraton.

– Idén ez lesz az utolsó nagyobb szabású versenyem, ám már a jövő évi naptárat is összeállítottam. Ott leszek a 48 órás ultrafutó világbajnokságon. Pont a 72. születésnapomon rendezik, így szeretném meglepni magam egy jó eredménnyel. Szóval, időben el kell majd kezdeni a felkészülést.