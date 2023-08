Egy, halott kiskutyáját kezében szorongató férfi zokogva tudatta a nézőkkel, hogy kiskutyájukat, Zsuzsikát a nyaralójuk alatti Duna-parti szakaszon megtámadta egy szabadon sétáltatott harci kutya – vélhetőleg pitbull –, és szétmarcangolta. A videóból megtudhattuk azt is, hogy a támadó eb gazdája, egy hölgy a tragédia után se szó, se beszéd, kutyájával együtt távozott a helyszínről. A poszt alatti hozzászólásokat olvasva kiderült, nagy felháborodást váltott ki az eset a település lakóiból. Persze számos kérdés is felmerült, például, hogy közterületen történt-e a szörnyű eset? Ha igen, akkor ebben az esetben az áldozattá vált yorki – a másik kutyához hasonlóan – miért nem volt pórázon? Felelős gazdiként fontos, hogy pontosan ismerjük és betartsuk a kutyasétáltatás szabályait, hiszen ez a békés egymás mellett élés egyik alapvető feltétele. Ezt egyébként Magyarországon törvény is szabályozza.

„A szabálysértési törvény több korlátot is megfogalmaz a kutyasétáltatás kapcsán. Mindezek értelmében szabálysértésnek minősül, ha valaki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja. Fontos azonban, hogy egy kormányrendelet előírja azt is, hogy belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Kutyasétáltatás során a szájkosár tehát főszabály szerint nem kötelező, annak szükségességét a gazdájának az eb jellemzően agresszív magatartásának függvényében kell megítélnie.”

Éppen ezért, és az esetből esetleg levonható konzekvenciák miatt döntöttünk, úgy, hogy felkeressük a családot, és első kézből próbálunk információt szerezni, hogyan történt valójában a sajnálatos eset, és mik a fejlemények azóta. Fontos leszögezni, hogy e cikknek nem célja bárki feje fölött pálcát törni, sokkal inkább az, hogy a tájékozódásunk ismeretében a jövőben hasonló esetek ne forduljanak elő.

Kulcson a Kőgát utcában található Friss Béla portája, egy, közvetlenül a Duna partjára nyíló nyaraló. Az ingatlan alsó, kerti részén a lakott területet kerítés és kapu választja el a folyó parti szakaszától, ahol a tragédia történt.

Bélát sokan megismerhették az elmúlt időszakban. Ő az, aki videót tett közzé, amelyben kiskutyáját, Zsuzsit a kezében tartva panaszolja el a közösségi média nézőinek, hogy mi történt a házi kedvencével. Talán nem is fogalmazok egészen pontosan, amikor házi kedvencként írom le Zsuzsi kutyát, ugyanis Béla és párja, Tünde számára szeretett családtag volt.

– A videó után sokan keresték a két hölgyet, hogy kérdőre vonják őket: miért nem jelentkeztek, miért mentek el, miért nem volt póráz a kutyán, és miért nem nyújtottak segítséget. Kérem, mesélje el mi történt?

– Azon a bizonyos napon a szomszédunk, akivel nagyon jóban vagyunk, lent horgászott a parton. Gondoltam, lemegyek hozzá beszélgetni. Zsuzsi kutya állandóan a nyomomban volt, így amikor kinyitottam a kaput, és elindultam, vidáman csaholva futott lefelé. Egyszer csak egy lombos fa tövénél lévő bokorból egy nagytestű kutya ugrott elő, és elkapta Zsuzsi kutyát, nem kímélve az életét. Próbáltam védeni a kiskutyám, megfogtam a támadó eb fejét, és ütöttem. Próbáltam a víz alá is lenyomni a Dunába, hátha elengedi, ha nem kap levegőt, sajnos nem jártam sikerrel. A támadó kutyát két hölgy sétáltatta, egyikük rárakta a nyakörvet a kutyájára, és megpróbálta elvonszolni, sikertelenül. A másik, pedig ájult feleségemhez sietett.

– A videóban egy harci kutyaként emlegetett pitbullról hallhattunk, azóta kiderült újabb információ a kiskutya halálát okozó ebbel kapcsolatban?

– Azt mondták végül, hogy egy nápolyi masztiff volt az a nagytermetű harci kutya, amelyet a két hölgy sétáltatott. Tény, hogy nem volt pórázon sem az, sem Zsuzsi kutya. A videóban elmondottakhoz képest az is különbség, hogy egyikük a kutyára próbálta rárakni a pórázt, amikor kétségbeesetten szerettem volna Zsuzsikát kiszabadítani, sajnos sikertelenül. A másik hölgy pedig ájult páromnak próbált segíteni, és elmondta mennyire sajnálja a történteket. Először nem volt egyértelmű, igazából kié a kutya, de aztán telefonon megkeresett, majd egy csokor virággal személyesen is eljött, és megbeszéltük a történteket. Abban maradtunk, hogy a bántalmazó kutyát meg fogják vizsgáltatni, hogy miért volt ilyen agresszív. A tulajdonos szerint elképzelhető, hogy kutyája őt védelmezte, mivel Zsuzsika csaholva futott feléjük. De bennem bizony az is felmerül, hogy mi van, ha nem Zsuzsika szalad akkor ott le, hanem egy kisgyerek? Az internetes fórumokon kívül sokan szóban is kifejezték sajnálatukat. Többen feltették a kérdést, miért nem teszünk feljelentést? De mi nem vagyunk olyan típusúak, akik egyből rendőrhöz futnak, és az már amúgy sem hozná vissza Zsuzsikát. Ugyanakkor azért tettük közzé a videót, azért vállaljuk a nyilvánosságot, mert fontosnak tartjuk, hogy a kutyatulajdonosok okuljanak az esetből.

Azt mondják, hogy egy törvény annyit ér, amennyit betartanak belőle. Ezért megkérdeztük Jobb Gyula polgármestert, hogy mit tesz a vonatkozó szabályozás betartatásáért.

– Először is állatbarátként átérzem a gazdik szomorúságát. Vezetőként azonban hangsúlyoznom kell, hogy közterületen kötelező a póráz használata. Mivel egyetértek azzal a felvetéssel, hogy minden törvény csak annyit ér, amennyit betartanak belőle, ezért ebből az esetből is egyértelmű, hogy egy közterület-felügyelő szükséges a településre, aki ellenőrizheti majd a kutyasétáltatók jogkövető magatartását is. Természetesen a pozíció szükségessége nem csak most merült fel, és a képviselő-testület támogatásával már keressük a megfelelő szakembert.

Béla és Tünde még nem tudtak továbblépni, már a nyaralójuk eladását is fontolóra vették, hiszen mindenről Zsuzsika jut eszükbe. Annak ellenére, hogy több állatuk van, köztük egy másik kutyájuk is, egy puli, aki sokkot kapott, és az eset után gyakorlatilag több napig el volt bújva annyira megijedt. Hatalmas a fájdalmuk, hiszen a 12 éves kis yorki az életük része volt, mintha gyermeküket veszítették volna el.