A kerékpáros vándormozgalomba az iskola öt évvel ezelőtt kapcsolódott be, ekkor még egy, majd később két, és idén már három csoporttal vágtak neki az ország különféle részeire szervezett hétnapos tábornak. A bringás vándortábor célja nem csak a mozgás, de az is, hogy a részt vevő diákok közelebbről is megismerjék az adott tájegység nevezetességeit, történelmét, földrajzát, gasztronómiáját, tapasztalatot szerezzenek a kultúráról, az ottani életről. A tábor mindemellett remek közösségformáló, hiszen televízió, és sokszor térerő híján a gyerekek rengeteget tudnak beszélgetni, közös programokat szervezni, társasozni.

A bringás táborozók számos látnivalónál megfordultak

A gimisek idén Csereháton és Zselicben töltötték a tábori napokat, ahol sok gyönyörű látnivalót kerestek fel. Csereháton megtekintették a szendrői várat és a rudabányai tavat, jártak a szalonnai Árpád-kori templomnál, megmászták az Esztramos-hegyet, és a Kecske-part elnevezésű magaslatra is felmentek, ami Cserehát legmagasabb pontja a maga 340 méterével. Emellett európai roma művészek által készített fotókban is gyönyörködtek Bódvalenkén, valamint Magyarország legészakibb településén, Hidvégardón is jártak, sőt, még Szlovákiába is áttekertek, ahol a Szádelői-völgyben túráztak.

A bringások Zselicben megnézték a Brantner-Koncz-emlékházat, a helesfai templomot, Németlukafa három emeletes magtárát, valamint a Patapoklosiban található festett kazettás református templomot is. A Szennai Skanzenben a tájegység építészeti stílusairól szereztek információt, és kézműves foglalkozáson alkothattak is. A táborozók szó szerint állati programokon vettek részt, a Bőszénfai Szarvasfarmon ugyanis agancsosokat simogathattak, a kaposmérői Bölényfarmon bölényekről tanultak, Vásárosbécen pedig solymászbemutatót tekintettek meg. Szigetváron ellátogattak a Zrínyi-várba, és a város termálvizes gyógyfürdőjében is merültek. A gyerekek továbbá Somogyhársányban is jártak, ahol a település történetéről, valamint a Budapest-Bamako raliról a katolikus plébános mesélt nekik, aki mindezek mellett a gyerekekkel ralizott is tuningos Zsigulijával. A bringás tábor szervezői és egyben kísérő pedagógusai: Molnár Zoltánné, Boldis Szandra, Pocsai Mária és Csathóné Zágoni Nóra.

A vízivándorok is szép helyeken jártak

A Bringavándor akció mellett a Vízivándor tábor is rengeteg élménnyel szolgált a gimnazisták számára, akik idén a Mosoni-Dunán, Rajkától Győrig eveztek. Az iskola 3 éve szervez vízi vándortáborokat, ebben az évben pedig már a negyedik táborra került sor, hiszen tavaly két akción is részt vettek. Csakúgy, mint a bringás tábornál, a cél itt is a mozgás volt, valamint, hogy a gyerekek megismerjék hazánk vizeit.

A táborozók az első napon általában az evezést gyakorolják, azonban idén ezt kihagyták, hiszen egyik diák sem először vett részt az eseményen, már tapasztaltak. A gimnazistákat minden helyszínen 10 személyes katonai sátrak várták, ezekben töltötték az éjszakát először Rajkán, majd Mosonmagyaróváron, végül pedig Novákpusztán és Dunaszegen. A gyerekek a tábor során rengeteget mozogtak, hiszen a szokásostól eltérően még az utolsó napon is lehetőségük adódott az evezésre. Bár a folyamatos testmozgás fárasztó volt, a táborozók még azt is nagyon élvezték, amikor az egyik etap utolsó 10 kilométerét zuhogó esőben kellett végigevezniük. Természetesen a tábor résztvevői nem csak eveztek, a táborban focizni, röplabdázni vagy pingpongozni is tudtak, de sok külön programra is jutott idő (múzeumlátogatás, városnézés, kalandpark), sőt, a tábori vetélkedő alkalmával a diákok fel is eleveníthették az átélteket. A tábor szervezői és kísérő pedagógusai: Ajtony Krisztina, Balogh Dávid.