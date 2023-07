Dunaújváros volt az utolsó megyei jogú város a rendszerváltás után, ahol még nem volt nappali oktatásban egyházi fenntartású iskola. A szülők 90%-a szavazott a fenntartóváltásra. Akkor 160 tanulóval kezdték a tanévet, most, öt év elteltével 280 fő körüli létszámuk van. Nagy örömükre szolgál, hogy folyamatosan keresik őket, év közben is.

Egy nagy közösségbe tagozódtak be…

A Halásztelki Református Egyházközség a fenntartónk. Tagintézménye vagyunk a Bocskai István Református Oktatási Központnak, amely magába foglal bölcsődét, óvodát, 4 általános iskolát, 2 szakgimnáziumot, kollégiumot, művészeti iskolákat. Magyarországon a református iskolák között a legnagyobb, több mint 3000 tanulóval, az intézményrendszer főigazgatója dr. Papp Kornél.

Emlékszem még arra, hogy az első tanévnyitónkon az egyik hetedikesünk az iskola új logóját nézve halkan megkérdezte tőlem: „Mit csinál a kecske a dán zászlóval?” Ma már a legtöbb tanulónk tudja, hogy a kecske az bárány, aki Jézus Krisztust jelképezi, a zászló pedig az egyetemes keresztyénség legfontosabb szimbóluma. Hittanoktatónk, Kovács Henrietta Judit lelkipásztor ezt, és a többi keresztyén szimbólumot is elmagyarázta nekünk.

Mitől más ez, mint egy állami iskola?

Mint egyházi fenntartású iskolában, kötelező hittan órán részt vennie a gyermeknek, heti két alkalommal. A jövő tanévben 265 hittanosunk lesz, közülük 75%-a református , 20%-a római katolikus, 3%-a evangélikus, 1% görögkatolikus hittanra jár majd. Gyakorlati része a tantárgynak az istentiszteleteken/szentmiséken való részvétel minimum 10 alkalommal. Általában örömmel teszik a gyerekek, családok. A helyi református gyülekezettel és lelkésszel nagyon jó a kapcsolatunk. Szorosan együttműködünk: a hónap 3. vasárnapján családi istentiszteletet tartunk alsós tanulóinknak, ami egy fél órás énekes-zenés, bibliai jelenetek eljátszását majd magyarázatát tartalmazó alkalmat jelent. A 4. vasárnapon osztályszolgálatokat tartunk. Egyébként télen - nyáron van gyermek - istentisztelet a felnőttel párhuzamosan.

Az osztályszolgálat azt jelenti, hogy egy rövid énekes-verses előadást adunk egy-egy alsós osztállyal. Ünnep ez a családoknak és a gyülekezetnek is. Nagyon ügyes gyermekeink vannak, akik elvarázsolják a közönséget. Egyházi éneket is tanítunk. Élvezzük a közös énekléseket. Számunkra fontos az, hogy a gyerekeknek sok élményben legyen részük, szeressenek iskolába jönni, hogy szeretve legyenek.

Azért hagyományos tantárgyakat is tanítanak…

Egyébként az előírt Nemzeti Alap Tanterv (NAT) tartalmakat oktatjuk, a hatályban lévő kerettantervek szerint. Folyamatosan nő tanulmányi átlagunk. Angol és informatika tagozataink vannak. Informatikusaink a városi és városkörnyéki versenyekről általában dobogós helyekkel térnek haza. Angol tagozatunk még szó szerint gyerekcipőben jár, ugyanis a 2022/23-as tanévtől indítottunk.

Ahogy az évközi és nyári programjaikat nézem, nem unatkoznak…

Mi még most sem engedtük el egészen gyermekeinket, pedig júliusban járunk. Élménydús napközis táborokat szerveztünk a Balatonra két turnusban is mintegy 40-40 tanulónknak a zánkai - ottalvós – Erzsébet táborba. Határtalanul! kirándultunk a Felvidékre 36 felsős tanulónkkal egy hetet. „Irodalmi barangolások a Magdásokkal!” pályázatunk segítségével eddig a Petőfi emlékhelyeket kerestük fel a Felső-Kiskunságban tanítványainkkal és az iskola pedagógusaival. A következő tanévben 2-3 színházi előadásra megyünk a kicsikkel és a nagyokkal is a fővárosba, illetve a helyi Bartók színházba. Vendégünk volt Szabó Balázs gospel keresztyén zenész, akivel nagyon jó hangulatú koncerten lehettünk együtt. Hosszan sorolhatnám még a volt és leendő közös eseményeinket.

Nagyon büszke vagyok és hálás minden munkatársamnak, hogy teljes erőbedobással, szaktudásuk legjavát adva, nagy lelkesedéssel, jókedvvel oktatják és nevelik gyermekeinket, teremtenek olyan feltételeket, hogy ezt megtehessük. Talán ezért keresnek bennünket előszeretettel a pedagógus kollégák is.

Távlati tervek?

Szeretnénk folytatni a megkezdett munkát, minden évfolyamon két-két osztállyal. Igényeinknek megfelelően alkalmassá tenni, belakni iskolánk „A” szárnyának 3. emeletét, amit ez év elején kaptunk vissza a Dunaújvárosi Szakképzési Centrumtól.

A fenntartónk az egyházakat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXVIII. törvény alapján kérelmet nyújtott be az DMJV Önkormányzathoz, amelyben kérte az általunk használt épület tulajdonba adását. Amennyiben ez megtörténne, szeretnénk kívül, belül felújítani, modernizálni az épületet.