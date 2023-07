A művelődési központok a közművelődés helyi intézményei. Fontos szerepük van a lakosság szabadidős igényeinek kielégítésében, fejlesztésében, a kulturális értékek közvetítésében, azok elsajátításában és létrehozásában. A rácalmási művelődési ház a helyi mindennapok része, a település lakói számára fontos közösségi tér, ugyanis rendezvényeik, akcióik mindig jelentős interakciót váltanak ki a célközönségből. Ezért nem mellékes, hogy vajon miért zárnak be Rácalmáson a nyár utolsó hónapjában. Erről kérdeztük meg Schrick István polgármestert.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– Felújítást fognak végezni a nyári szünet ideje alatt a művelődési házban, aminek nagyon örülök. Hiszen ez azt jelenti, hogy elhasználódott a művelődési ház. Így tehát nem egyszerűen az mondhatjuk, hogy a funkcióját betölti az intézmény, hanem mondhatom azt, hogy fullon működik. Nemcsak számos csoportnak, klubnak ad teret, hanem rengeteg önkormányzati és magánrendezvénynek is. Mert – nem kizárólag a kúriában – itt is sok esküvőt tartanak. Ráadásul egy hosszabb ideig az iskola-felújítás miatt a diákok egy része is átköltözött ide. Tehát az intézményünk közkedvelt, és ez örömre ad okot. A felújításról szólva az épület Barina-völgyi teraszát fogjuk megújítani, így a taposót és a fa téralkotókat fogjuk kicserélni, renoválni és a belső festést fogjuk elvégezni a nyári szünet alatt. A felújításra az intézmény a költségvetésébe már beterveztünk és elkülönítettünk 12 millió forintot, amit reményeim szerint az önkormányzat döntésével megerősítve ki tudunk még egészíteni 3 millió forinttal – mondta el Rácalmás város polgármestere.