Ebben a megújult, modern környezetben (amelynek belső megjelenése a kormányablak dizájnjára hasonlít) a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyeiket intézhetik a polgárok, díjbefizetésre is van lehetőség, illetve kérdéseikben, panaszaikban, számlamagyarázatban segítenek az itt dolgozó kollégák. A kivitelezési munkálatokban közreműködtek többek között a DVG szakemberei is, a felújítás pedig nemcsak az ügyfélteret érintette, hanem a munkatársaknak is komfortosabb körülményeket biztosíthattak. A felújításról Pintér Tamás polgármester és Pász Péter, a DVG Zrt. távhőtermelési és szolgáltatási ágazatvezetője tartott sajtótájékoztatót kedden. Mint az elhangzott, a munkálatokat április elején kezdte a kivitelező, és július 10-én már itt fogadták a kollégák az ügyfeleket. Azt is mondták, hogy jelenleg fejlesztés alatt van egy applikáció is, amellyel az ügyfeleknek kívánják egyszerűsíteni, gyorsítani majd az ügyeik intézését.