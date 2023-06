A rendezvénynek az ercsi művelődési ház adott otthont, amelyre a térség számos pontjáról érkeztek az érdeklődők, többek között polgármesterek, hivatali munkatársak is.

Dr. Mészáros Lajos, dr. Molnár Krisztián és Gólics Ildikó a polgári esten

Fotó: Németh Ádám

Mint azt Molnár Krisztián felvezetőjében elmondta, személy szerint az egyik legsikeresebb nagyvárosnak tartja Székesfehérvárt, és az egyik legjobb polgármesternek Cser-Palkovics Andrást. Azért is hívták el a rendezvényre, hogy megismerhessék a vármegyei székhely mindazon jó gyakorlatait, ami példaként szolgálhat más településnek, települési vezetőségnek.

Dr. Molnár Krisztián a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke

Fotó: Németh Ádám

Az első kérdés, amelyet a polgármesterhez intéztek, egy igen aktuális helyzetre, helyzetkezelésre vonatkozott, nevezetesen a szomszédban zajló háborúra, a rossz brüsszeli szankcióspolitikára, és az ezek okozta gazdasági nehézségekre. Cser-Palkovics András többek közt arról beszélt, hogy a béke a legfontosabb, hiszen ez biztosítja az alapvető stabilitást és nyugalmat mind az emberek, mind a települések számára, amelyre építkezni lehet. Azt is hangsúlyozta, hogy élni kell minden olyan lehetőséggel, amellyel ha szimbolikusan is, de kimondhatják a települések azt, hogy mielőbb legyen béke. Ezért fontos a kormány által benyújtott békepárti egyezmény, amelyet Székesfehérváron egyhangúlag, pártpolitikai hozzátartozás nélkül támogatott a közgyűlés (ellentétben Dunaújvárossal, Pusztaszabolccsal és Ercsivel, hiszen ezen három város vezetése nem kívánt csatlakozni a békepárti egyezményhez – a szerk.).

Arról is beszélt, hogy egy önkormányzatnak az egyik legalapvetőbb feladata, hogy szervezze a közösséget. Minden településnek megvan az az értéke, az a lokálpatrióta ereje, amire építkezni lehet, ami a közös nevezőt, a közös otthont jelenti az emberek számára, és a mindenkori vezetőnek ezt kell megkeresnie. Székesfehérvár szerencsés helyzetben van, hiszen a történelmi örökség, a gazdag kulturális és sport élet, az innovációs fejlesztések mind-mind erősítik a lokálpatrióta érzést a helyi polgárokban. Egy későbbi kérdésnél megjegyezte, szerinte Dunaújvárosban a Duna az az egyik különlegesség, egyedi érték, amelyre fókuszálni kellene. Szólt arról is, hogy egy polgármesternek sosem a pártpolitikát kell az első számú feladatának tekintenie, hanem a helyi emberek, a közösség érdekeit. Cser-Palkovics András azt is hangsúlyozta, hogy egyedül, egyszemélyben nem lehet hatékonyan dolgoznia egy városvezetőnek, és az sem vezet eredményre, ha a hibákért mindig másra mutogat, mindig másra hárítja a felelősséget. Egy jó polgármesternek csapatban kell gondolkodnia, megfelelő-megbízható társakkal, akiknek vannak víziói az adott település további fejlesztéséhez is.

Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere

Fotó: Németh Ádám

A polgármester később rátért a települések közti együttműködés fontosságára. Már csak azért is, mert mint mondta, Székesfehérvár gazdasági életének sikerét nemcsak a helyi vállalatok és a helyi dolgozók jelentik, hanem az a mintegy 32 ezer ember is, akik nap, mint nap a vármegyei székhelyre járnak dolgozni, 60-70 kilométeres körzetből. Ezen agglomeráció sem hagyható figyelmen kívül, amikor a fejlesztésekben gondolkodik a települési vezetés.

A térség számos pontjáról érkeztek az érdeklődők, többek között polgármesterek, hivatali munkatársak is a rendezvényre

Fotó: Németh Ádám

Számos érdekes és hasznos információkkal, ötletekkel szolgált Cser-Palkovics András az előadása során, amelynek végén többen kérdezték a polgármester álláspontját egy-egy adott témakör kapcsán.