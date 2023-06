A támogatóknak köszönhetően rengeteg tombolanyeremény is gazdára talált a délután során, szám szerint hetven darab. Az igazgatónő vázolta, a rendezvény fő támogatója a Bethlen Gábor Alapítvány volt, amely a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program keretében 334. 900 forint értékű eszköztámogatásban részesítette az iskolát (közte két tornaszőnyeg, hat tornazsámoly, amiket a testnevelésórákon is bevethetnek). Ezen kívül a diákönkormányzat, a szülői szervezet és a Petőfis Tanítványainkért Alapítvány is 50-50 ezer forinttal járult hozzá a program megvalósulásához.