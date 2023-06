A véradók világnapjának kijelölése még 2004-ben kezdődött el, amikor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelentette, hogy minden év június 14-én ünnepelni fogjuk a véradókat. Ezt az időpontot azért választották, mert ekkor született a Nobel-díjas Karl Landsteiner, osztrák-magyar fiziológus és immunológus, aki 1901-ben felfedezte a vércsoportokat (A, B, O) és ezzel forradalmasította a véradást. Ő tehát az ABO vércsoportok felfedezője, és ezért 1930-ban Nobel-díjat is kapott. A tudományos felfedezéssel lehetővé vált a biztonságos vérátömlesztés, aminek köszönhetően rengeteg beteg gyógyulását tudják elősegíteni a mai napig az orvosok. Hazánkban a szervezett véradás több mint ötven éves múltra tekint vissza. Évente mintegy 500 ezer egység (1 egység az egy véradáskor levett vér mennyisége, ami 4,5 dl) vért használnak fel az önkéntes véradóknak köszönhetően. Magyarországon minden 18 és 65 év közötti ember adhat vért, nők esetében évente 3, férfiak esetében 4 alkalommal. Tehát elmondható, hogy bárki adhat vért, aki egészségesnek érzi magát és már elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét. A teljes vér adása esetén két véradás között legalább 8 hétnek kell eltelnie. A véradások a koronavírus-járványra való tekintettel fokozott biztonsági intézkedések mellett is üzemeltek. Sokan akkor feltették a kérdést, hogy járvány ideje alatt szüneteltetik-e a véradást? A szakemberek erre azt a választ adták, hogy a koronavírus egy cseppfertőzéssel terjedő betegség, a fertőzés tehát vérátömlesztéssel nem adható tovább, éppen ezért nem is történt koronavírus szűrés a véradásokon.