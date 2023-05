Egy rendkívül jó hírrel szolgált a helyi futball közösség számára dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője, miszerint hosszas előkészítő tárgyalások eredményeként a kormány Sportért Felelős Államtitkársága mintegy 149 millió forint támogatást nyújt a Dunaújvárosi Futball Clubnak. Mint azt a képviselő elmondta, dr. Molnár Krisztiánnal, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökével azon dolgoztak, hogy segítséget nyújthassanak a klubnak, és a most kapott támogatással decemberig rendeződik is a működése, kifizethetik belőle a magas energiaárak miatt felgyülemlett tartozásokat és az utánpótlás-nevelésre is fordítanak az összegből.

Dr. Mészáros Lajos és Dobos Barna

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő