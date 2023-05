– Egy nagy programra is készülünk, nevezetesen a gyereknapra, ami május 21-én lesz. Két órányi alkotás lesz, még meglepetés, hogy mi lesz az elkészítendő tárgy, majd az ezt követő közel két óra hossza az önfeledt játéké. Szeretnénk kedveskedni a gyerekeknek, lesz ugrálóvár, csillámtetoválás és kutyás bemutató is a terveink között szerepel. Igyekszünk a karácsonyi programhoz hasonló megmozdulással készülni, reméljük, az időjárás is kedvező lesz, és ki tudjuk majd használni a DESE Szabadidőpark és Rendezvényház kinti tereit – vázolta fel az Apróműhely vezetője a gyereknapi terveket. – A gyerekek mellett a felnőttekre is gondolunk, számukra is szervezünk foglalkozást, biztatnám a hölgyeket, hogy jöjjenek alkotni, legközelebb házikó formájú virágtartót készítünk. Ez is tömör fából készül, nagyon összetett dísztárgy, használunk majd levegőn száradó gyurmát, modellező pasztát is – buzdítja jelentkezésre a felnőtteket is Brigitta.