A díjazott kórházak között a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Oktatókórháza, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusa, a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórháza, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház mint a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza és a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet szerepelt, ahol kórházanként 4-5 esettel nőtt az éves donorjelentések száma.

A Szent Pantaleon Kórház intenzív osztályának osztályvezető főorvosával, dr. Németh Zoltánnal mint az intézmény transzplantációs koordinátorával beszélgettünk.

– Az Országos Vérellátó Szolgálat által az Életet adományozó kórház-díjat idén öt intézménynek adtak át, abból az egyik a Szent Pantaleon Kórházé lett. Miről szól ez díj?

– Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) a kórházak agyhalott donorból megvalósuló szervdonációs munkáját ismeri el ezzel a díjjal. Ez egy olyan országos szakmai elismerés, amire büszkék lehetünk. Az OVSZ Szervkoordinációs Irodája végzi az összes magyarországi szervkivételi folyamat irányítását, és az Eurotransplantból érkező, illetve oda irányuló szervfelajánlások központi szervezését, továbbá a gördülékenység biztosítása érdekében kórházi koordinátori hálózatot működtet. A donorjelentéseket országos és intézményi koordinátorok, intenzív terápiás szakorvosok végzik. A szervkivételeken az orvoscsoportok munkáját az országos koordinátorok segítik, az iroda központjából kiutazva a donáció helyszínére. Ez egy nagyon összetett, részleteiben kidolgozott, jogilag szigorúan szabályozott, sok ember összehangolt tevékenységét igénylő team munka. A donorjelentő kórházakban 2013. január 1-től megbízott kórházi koordinátorok dolgoznak. Dunaújvárosban 2014-től engem bíztak meg ezzel a koordinátori feladattal. Az országos díj egy csapatmunka gyümölcse, amelynek oroszlánrészét az intenzív osztály dolgozói végzik, ugyanakkor a sikeres szervkivételhez a központi műtőszolgálat összehangolt munkájára is szükség van.

Dr.. Németh Zoltán Intenzív osztály főosztály vezetője Szent Pantaleon Kórház

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– Hogyan kell ezt a munkát elképzelnünk?

– A transzplantáció, vagyis a szervátültetés egy adományozó (donor) és egy befogadó (recipiens) között történik. Ennek kereteit a jogalkotó kiemelkedő szigorral, első olvasatra viszonylag bonyolultan szabályozza. Hosszú folyamat, amíg a szervkivételig eljutunk. Amikor megtörténik az agyi károsodás, akkor elsődleges célunk ezt kezelni és megmenteni a beteg életét, de ez sajnos nem mindig sikerül. Amikor a súlyos agyi károsodás következtében visszafordíthatatlanná válik az állapot, az agyhalál megállapításának folyamata elkezdődik. Ez egy szakmai irányelveket és jogszabályokat követő bonyolult procedúra, amelynek végén megtörténik az agyhalál tényleges megállapítása. Ez a folyamat esetenként nagyon eltérő lehet, néhány órától kezdve akár több napot is igénybe vehet. Az elmúlt évben volt példa 1 órán belüli és 5 nap alatt történő agyhalál-megállapításra is. Amikor ez megtörténik, jogi értelemben halálról beszélünk. Ekkor elkezdődik a donorgondozás folyamata. A folyamat annyit jelent, hogy gépek és gyógyszerek segítségével próbáljuk megőrizni a donor szervfunkcióit a szervkivétel időpontjáig.

– Mi lehet ennek a jogi háttere, alapja?

– Hazánkban a szervadományozásra vonatkozóan felnőtt korban a feltételezett beleegyezés elve (opting out) érvényesül, vagyis, ha valaki életében nem tiltakozott hivatalos úton az ellen, hogy szerveit halála esetén szervátültetési célokra felhasználják, akkor beleegyezik ebbe. A nyilatkozat megtételének módját minisztériumi rendelet szabályozza, ezzel biztosítva, hogy az önrendelkezéshez való jog az elhunyt halála után is érvényesüljön. Transzplantációs célú szerveltávolítás megkezdésének feltétele a tiltakozó nyilatkozat hiánya és az, hogy az agyhalál beálltát – jogszabályban meghatározott módon – három tagból álló orvosi bizottság megállapította, valamint az is, hogy a szerv szakmai szempontból átültetésre alkalmas. Az agyhalál állapotában, ami az agy és az agytörzsműködésének teljes és visszafordíthatatlan megszűnését jelenti, még néhány napig a keringés megmarad, tehát dobog a szív annak ellenére, hogy a személy már meghalt. Ezt az állapotot gépek segítségével pár nappal meg lehet hosszabbítani, ami már maga a donorgondozás folyamata. Magyarország Eurotranszplant-ország, ami annyit jelent, hogy külföldre is szállít szerveket, szöveteket, és ugyanígy a magyar betegek külföldről is kaphatnak segítséget. Ez egy kölcsönös és igazságos együttműködés. A szervet kapó beteg kiválasztása a nemzetközi várólistáról történik, kizárólag orvosszakmai szempontok alapján. A szervátültetések országos, illetve nemzetközi összefogás keretei között, átlátható, nyomon követhető módon történnek. Csak ilyen jellegű beavatkozásokra felkészült centrumokban végzik ezeket az operációkat. A donort jelentő és ellátó intézmények a transzplantációs központoktól függetlenül működnek, a két oldal között koordinátor szervezetek tartják a kapcsolatot. A szervet kapó recipienseket a szervenkénti várólistáról választják ki orvosszakmai és igazságossági szempontok alapján. A donor és recipiens személye családtagjaik előtt kölcsönösen ismeretlen marad.

Dr Németh Zoltán Intenzív osztály főosztály vezetője

Fotó: Szabóoné Zsedrovits Enikő

– A család megtilthatja a donációt?

– A feltételezett beleegyezés elve alapján jogi értelemben nem tilthatja meg. Ennek ellenére etikai okokból, a szabályoktól függetlenül minden esetben egyeztetünk a hozzátartozókkal a donáció előtt. Az emberek többsége akkor foglalkozik ezzel a témával, ha közvetlenül vagy közvetetten érintetté válik. Váratlanul és hideg zuhanyként érint bárkit egy ilyen hír. Viszont a szervátültetés életet ment! A szervátültetés célja a beteg életének megmentése, illetve hosszabb és jobb minőségű élet biztosítása. A transzplantációval olyan betegségeket lehet sikeresen gyógyítani, amelyek más módon alig, vagy egyáltalán nem lennének kezelhetők. A donor hozzátartozóinak be kell látniuk, hogy az agyhalálból nincs visszaút, és utolsó lehetőségként másokon, akár több emberen is tudunk még segíteni. Amikor ez megtörténik, a nehéz helyzet ellenére a család a donációt általában támogatja.

– Milyenek az új szervet kapó emberek életesélyei?

– Aki sikeresen szervet kapott, minőségi életéveket tud élni, ismét sportolhat, utazhat, dolgozhat, jövőt tervezhet. Gondoljunk bele: egy végstádiumú vesebeteg két-három naponta kórházakba, hosszú órákon át tartó vesepótló kezelésre jár, akár éveken keresztül. Egy veseátültetéssel ettől a kötöttségtől szabadul meg, teljesebb életet élhet. Az elmúlt ötven év során a szervátültetés világszerte bevált gyakorlattá vált, ami óriási jótéteménnyel járt betegek százezrei számára. Az utóbbi két évtizedben a transzplantációk száma folyamatosan növekedett. Napjainkban a szervátültetés nem csak, hogy a legköltséghatékonyabb kezelés végstádiumban lévő veseelégtelenség esetén, de a máj, a tüdő és a szív végstádiumú állapotaiban az egyetlen rendelkezésre álló kezelés, amely megmentheti a beteg életét.

– Hány éves korig lehet valaki donor?

– A donációnak nincs kőbe vésett felső korhatára. Több betegség előfordulási gyakorisága nő az életkorral, ezért hetven-hetvenöt év felett gyakrabban válhatnak donációra alkalmatlanná a szervek. Ezt a beteg kórelőzménye, aktuális leletei, a szervkivételnél látott műtéti kép és a szövettani vizsgálatok ismeretében döntik el. Ez egy nagyon sokrétű és bonyolult folyamat. Továbbá a centrumok a recipiens oldaláról is mérlegelnek. A mi munkánkkal párhuzamosan a szerv fogadására alkalmas állapotban lévő pácienst is kell találniuk. Életveszélyes állapotban általában nincs lehetőség hosszú várakozásra, „válogatni” és várni a minden szempontból tökéletes szervfelajánlásra, más esetekben erre több idő áll rendelkezésre.

– Milyen szervátültetéseket végeznek?

– Számos szerv transzplantálható: vese, máj, szív, tüdő, hasnyálmirigy, szaruhártya, csont.

– Főorvos úr, ön miért lett intenzív terápiás orvos?

– Mindig is érdekelt a biológia és az emberi test működése, ugyanakkor a műszaki dolgok és a technológiai fejlődés is vonzanak. Az aneszteziológia és intenzív terápia egy rendkívül komplex és gyorsan fejlődő ága az orvostudománynak, ahol nemcsak a biológiai kihívásokkal szembesül az ember, hanem a technikai sokszínűséggel is.

– Az életmentés az élete. Mivel tud feltöltődni, kikapcsolódni?

– Hosszú évek óta csillagászkodok, illetve rendszeresen sportolok: triatlonozok és funkcionális edzésekre járok. Ebben egy kiváló edző barátom is napi szinten segítségemre van.