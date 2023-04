A napokban írtunk a Május 1. utca 12. számú lépcsőház gázkizárásáról.

Hétfőn délután lakógyűlést tartottak az ügyben. A helyzetről és a megoldási lehetőségekről Gerő Krisztián, a társasház közös képviselője lapunk megkeresésére elmondta:

– Sajnálatos, de egy mindennapos esetről beszélünk. Történik egy gázszivárgás, ezért orvosolni kell a problémát, hogy az aktuális szabályoknak megfelelően újraindulhasson a szolgáltatás. Tapasztalatom szerint ez minden esetben más és más feladatot jelent a társasház és a tulajdonosok felé is. A Május 1. utca 12. szám alatti társasháznál a 15 lakásból többen már korábban leváltak a gázszolgáltatásról, így jelenleg 11 ingatlan érintett. A társasház gázvezetékén jóval korábban már történt felújítás. Ami a társasházat illeti, most a tömítéseket kell kicserélnünk, erre már árajánlat is érkezett. Emellett a tulajdonosoknak is ellenőriztetniük kell az ingatlanon belüli gázvezetékeket, a szellőzőnyílásokat is. Minden érintett lakásnak meg kell felelnie az aktuális szabályozásnak. A lakógyűlésen is úgy fogalmaztam, ha minden rendben megy, e folyamat akár egy hónapon belül is lezáródhat, és újraindulhat a szolgáltatás. A társasháznak a szükséges forrásai megvannak a munkálatok elvégzéséhez.